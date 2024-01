Chứng khoán phiên 29/1: Các cổ phiếu được khuyến nghị

DRI được khuyến nghị chờ mua

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS): K huyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu DRI của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI). Kết quả 2023, doanh thu đạt 444 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ); lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 74 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ) do suy yếu về sản lượng tiêu thụ và giá mủ cao su trong năm, thị trường phục hồi chậm. Tuy nhiên, kết quả quý IV đã cho thấy dấu hiệu tích cực hơn khi lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng (tăng 181% so với quý trước).

Triển vọng 2024 được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn theo xu hướng giá cao su tự nhiên, cơ sở đến từ: dự báo giá dầu vẫn neo ở mức cao; sản lượng cao su trồng mới giảm khiến nguồn cung được kiểm soát; nhu cầu từ thị trường Trung quốc phục hồi.

Khả năng điều chỉnh tăng dự báo dành cho cổ phiếu BMP

Chứng khoán Vietcap (VCSC): CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2023 khả quan với doanh thu đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 57% so với quý trước, tăng 3% so với cùng) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 257 tỷ đồng (tăng 23% so với quý trước, tăng 3% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 tăng mạnh nhờ doanh thu tăng mạnh, mà chúng tôi cho rằng do nhu cầu vật liệu xây dựng tăng dần vào mùa cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm từ mức 28,6% trong quý 3/2023 còn 22,7% trong quý 4/2023, do 1) biên lợi nhuận gộp giảm còn 40,6% từ mức cao kỷ lục là 43,0% vào quý 3/2023 do giá nhựa tăng dần từ mức cơ sở thấp và 2) chi phí SG&A trên doanh thu tăng từ 14,5% trong quý 3/2023 lên 17,9%, chủ yếu do chiết khấu thương mại tăng 2,2 lần. Chiết khấu thương mại cả năm 2023 của BMP đạt 509 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ) — tương đương 10% doanh thu thuần.

Trong năm 2023, doanh thu đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (giảm 11% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 50%).

Kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi và lần lượt hoàn thành 108% và 105% dự báo cả năm 2023. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo của chúng tôi cho BMP, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

CSV được khuyến nghị chờ mua

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS): khuyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu CSV của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV). Theo TCBS, CSV có thể được hưởng lợi từ việc giá hóa chất được phục hồi từ nửa cuối năm 2023 và tiếp tục cải thiện trong năm 2024.

Với kỳ vọng sản xuất công nghiệp duy trì đà hồi phục sẽ kích thích nhu cầu xút (NaOH) và Axit sulfuric, TCBS dự phóng P/E trượt 2024 của CSV ở mức 7 lần, so với mức trung bình 10 lần các công ty cùng ngành trong khu vực.