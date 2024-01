Cục Thuế TP Hà Nội mới đây vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng số 1 (Vinaconex 1, mã: VC1). Cụ thể, Vinaconex 1 đã có loạt vi phạm hành chính như: Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; kê khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp tờ khai giá trị gia tăng tháng 12/2021 và các tháng 01, 02, 03, 04, 12/2022.



Ngoài ra, công ty không nộp phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, 2022; lập hóa đơn giá trị gia tăng sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Do đó, Vinaconex 1 bị phạt hành chính tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đồng thời, công ty phải có biện pháp khắc phục hậu quả gồm nộp đủ tổng tiền thuế truy thu qua thanh tra gần 4,6 tỷ đồng, cùng đó nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế 1,09 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp của Vinaconex 1 lên tới hơn 6,8 tỷ đồng.

Hồ sơ tài chính Vinaconex 1 trước án phạt thuế gần 7 tỷ (ảnh minh họa: Internet).

Nợ phải trả gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý IV/2023 của Vinaconex 1 được công bố cho thấy, doanh nghiệp xây dựng này ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 129 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán giảm 26% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 120 tỷ đồng, qua đó kéo giảm lợi nhuận gộp về gần 8,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 27%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 278% so với cùng kỳ, từ 23 triệu đồng lên 87 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng ghi nhận hơn 1,7 tỷ đồng và gần 60 triệu đồng, lần lượt giảm 48% và 9% so với cùng kỳ. Cùng đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ hơn 10 tỷ đồng xuống âm 171 triệu đồng, do công ty có khoản hoàn nhập dự phòng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Vinaconex 1 báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt hơn 3 tỷ đồng, gấp 18,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và lội ngược dòng so với 2 quý liền trước thua lỗ.

Tính chung cả năm 2023, Vinaconex 1 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 223 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% và 37% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, Vinaconex 1 vẫn vượt 63% mục tiêu lợi nhuận năm (1,6 tỷ đồng), trong khi chỉ thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu (460 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Vinaconex 1 ghi nhận ở mức gần 710 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 32 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 446 tỷ đồng; trong khi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chỉ gần 16 tỷ đồng, song ghi nhận tăng mạnh gấp 20,5 lần so với hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho (toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phản ánh chi phí thi công các công trình dự án đang thực hiện chưa được bàn giao cho các chủ đầu tư) ghi nhận đạt hơn 164 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó công trình có số dư lớn nhất là Nhà C1 khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 với gần 124 tỷ đồng. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn ghi nhận hơn 1,6 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí công trình nhà D9 do Vinaconex 1 làm chủ đầu tư, có thời gian hoàn thành trên 12 tháng.

Về phía nguồn vốn, tại cuối năm 2023, nợ phải trả của Vinaconex 1 là 461 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn gần 102 tỷ đồng, tăng 20% và công ty không phát sinh nợ vay tài chính dài hạn. Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Vinaconex 1 đạt hơn 248,8 tỷ đồng; công ty còn hơn 58,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cao gấp 1,8 lần.