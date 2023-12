Chứng khoán phiên 28/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu NKG

Chứng khoán SSI (SSI): Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập với cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim với giá mục tiêu 1 năm là 24.500 đồng/cổ phiếu dựa trên PE và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 16x và 8x.

Khả năng phục hồi về sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian tới. Tuy nhiên, do định giá hiện tại khá cao so với các cổ phiếu thép khác nên nhà đầu tư nên chờ các nhịp giá điều chỉnh giá để có mức sinh lời tốt hơn.

Cổ phiếu NKG phù hợp hơn với nhà đầu tư ưa thích rủi ro do tính biến động của cả giá thép và biên lợi nhuận của công ty.

Cổ phiếu NKG được khuyến nghị

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PHR

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan nhưng điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống còn 53.200 đồng/cổ phiếu cho CTCP Cao su Phước Hòa (PHR).

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do (1) dự báo doanh số cho thuê đất KCN VSIP III thấp hơn trong giai đoạn 2023-2025, và (2) số dư tiền mặt ròng thấp hơn vào cuối năm 2023, một phần được bù đắp bởi (3) chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 6% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 xuống còn 523 tỷ đồng (giảm 41% so với năm trước) do chúng tôi lùi dự báo đóng góp lợi nhuận từ VSIP III sang năm 2024 so với năm 2023 trong dự báo trước đây.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 và 2025 lần lượt 11% và 3% xuống còn 446 tỷ đồng (giảm 15% so với năm trước) và 799 tỷ đồng (tăng trưởng 79%), do chúng tôi dự phóng doanh số cho thuê đất và ghi nhận lợi nhuận chậm hơn cho KCN VSIP III khi doanh số cho thuê đất tại VSIP III trong 2023 đang thấp hơn so với kỳ vọng trước đó của chúng tôi.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DGC

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV): Kết quả kinh doanh quý III/2023 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi do giá bán phốt pho vàng hồi phục khá chậm so với dự báo.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu phốt pho vàng giảm 39%, chủ yếu do (1) nhu cầu bán dẫn giảm và (2) đẩy mạnh sử dụng nội bộ để sản xuất WPA và TPA. Doanh thu WPA và phân bón các loại giảm lần lượt 38% và 14% yoy chủ yếu do giá giảm từ mức nền cao cùng kỳ.

Tiêu thụ thiết bị bán dẫn và khuôn chip toàn cầu có dấu hiệu hồi phục từ cuối quý I/2023. Nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn có dư địa tăng trưởng trong năm 2024 từ mức nền thấp năm 2023. Khả năng FED nới lỏng chính sách trong nửa cuối năm 2024 có thể hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bán dẫn. Theo đó, giá phốt pho vàng và TPA được kỳ vọng có sẽ diễn biến tích cực hơn trong năm 2024.

Trung Quốc hiện chưa nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu phân bón. Ấn Độ sẽ phải tích trữ DAP để chuẩn bị sẵn sàng cho vụ mùa Rabi. Chúng tôi cho rằng triển vọng giá và nhu cầu tiêu thụ WPA và phân DAP trong nửa đầu năm 2024 sẽ diễn biến tích cực do cán cân cung cầu trên thế giới thuận lợi.

Chúng tôi bắt đầu đưa dự án vào trong mô hình dự phóng với giả định thận trọng rằng dự án sẽ hoàn thành trong quý II/2025, đóng góp khoảng 670 tỷ đồng vào doanh thu năm 2025 của DGC với biên lợi nhuận gộp đạt 12%.