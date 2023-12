Sự thật chưa biết về loại nấm thần dược phòng the 7 tỷ đồng/cây

Được đánh giá là một trong những nguyên liệu thực phẩm đắt nhất hành tinh , nấm truffle được giới nhà giàu ưa chuộng và sẵn sàng chi cả "núi tiền" để mua. Ảnh: The Times of India Nấm truffle được người Hy Lạp và La Mã cổ đại ca ngợi như một loại thần dược trong phòng the, có tác dụng khơi gợi nguồn cảm hứng và bí ẩn đầy lôi cuốn. Ảnh: Daily Sabah Trên thế giới có khoảng 63 loại nấm truffle khác nhau nhưng giá trị cao nhất là truffle trắng của Italia. Trong một phiên đấu giá năm 2007, cây nấm trắng nặng 1,5kg lọt vào tay chủ sòng bài ở Macau, Stanley Ho với giá 330.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng). Ảnh: CNBC Giá trị của nấm truffle đến từ mùi hương thơm ngát, giúp "nâng cấp" mọi món ăn dù chỉ với tỷ lệ vô cùng nhỏ. Ảnh: CNBC Do giá bán siêu đắt nên nấm truffle trắng còn được gọi là nấm kim cương. Nấm truffle trắng có giá cao vì độ hiếm và thời hạn sử dụng ngắn. Ảnh: CNBC Nấm truffle phát triển theo mùa, thường bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc sau khoảng thời gian tương đối ngắn là 8 tuần. Hơn nữa, loại nấm này chỉ phát triển mạnh trong điều kiện môi trường đặc biệt. Ảnh: Getty Theo đó, loại nấm này chỉ có thể phát triển ở một số nơi trên thế giới như một số khu vực ở Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Chưa kể việc tìm kiếm chúng cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Ảnh: Getty Việc trồng nấm truffle không phải là không thể nhưng cực kỳ khó khăn. Pháp đã trồng thành công nấm truffle từ giữa đến cuối những năm 1800. Vào thời kỳ đỉnh cao, cả nước sản xuất hàng trăm tấn nấm cục vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, ngành này suy giảm vào thế kỷ 20 khi nhiều người rời nông thôn, chuyển đến thành phố. Ảnh: Freepik Chiến tranh thế giới thứ nhất ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp nấm truffle vì đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20% lực lượng lao động Pháp. Họ đánh mất các kỹ thuật mới trong nghề trồng nấm và ngành công nghiệp nấm truffle bị thu hẹp. Cho đến nay, cả nước vẫn chưa phục hồi sau sự sụt giảm nghiêm trọng của sản xuất nấm truffle. Ảnh: Freepik Hương vị của nấm truffle bắt nguồn từ mùi thơm đậm đà, mùi đất và xạ hương. Mùi và vị độc đáo của loại nấm này là kết quả của sự kết hợp các hợp chất tự nhiên có trong nấm truffle. Ảnh: Luxurylaunches Một số loại dầu truffle có thể chứa dư lượng nấm truffle nhưng phần lớn dầu truffle hiện có trên thị trường không chứa nấm truffle thật. Thay vào đó, chúng chỉ chứa các hợp chất tạo ra một số mùi thơm và hương vị của nấm cục. Ảnh: Facts Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24

