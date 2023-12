Chứng khoán phiên 27/12: Bán cổ phiếu DIG?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NLG

Chứng khoán Vietcombank (VCBS):

Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long: Các sản phẩm phân khúc vừa túi tiền, phù hợp cho nhu cầu ở thực (phân khúc chủ đạo của NLG) hồi phục sớm hơn thị trường chung.

Dự án Akari city giai đoạn 2 mở bán trong giai đoạn khó khăn nhất của thị trường nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn đạt mức trên 60% (AK 7 8 9 mở bán năm 2022, và AK NEO mở bán tháng 9/2023).

Trong 11T2023, NLG vẫn ghi nhận lượng Pre-sale lên tới gần 3.038 tỷ đồng từ WaterPoint, Mizuki Park và Akari City dù thị trường khó khăn. Ngoài ra, doanh nghiệp chuẩn bị mở bán giai đoạn tiếp theo của Ehome Southgate và EHomeS Cần Thơ (với giá khoảng 1 – 1,2 tỷ đồng/căn),

Sản phẩm Ehome hay Ehome S được đón nhận rất tích cực trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Chiến lược hợp lý khi liên kết với các đối tác ngoại tham gia phát triển dự án: NLG thường bán khoảng 50% các dự án cho các đối tác nước ngoài như Nhật Bản… để phát triển các dự án một cách bài bản, đồng thời thu ngay dòng tiền về sớm. Các dự án triển khai dạng này điển hình như Akari City, Mizuki Park, tới đây là Paragon Đại Phước.

Tình hình tài chính lành mạnh: tỷ lệ nợ ròng trên tổng tài sản của NLG chỉ ở mức 7,8% tại thời điểm cuối quý 3– là một trong những công ty bất động sản trên sàn có đòn bẩy tài chính lành mạnh nhất.

Tuy nhiên các dự án đang bị đình trệ hoặc điều chỉnh lại sản phẩm mục tiêu như: Paragon Đại Phước (đang hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng nốt 25% trong số 50%) và Izumi City điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 để đưa ra các sản phẩm có mức giá phù hợp hơn với thị trường.

Chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 45.000 đồng/CP.

Chứng khoán Phú Hưng (PHS):

Trong quý III/2023, thị trường căn hộ có sự phục hồi so với quý II/2023, tuy nhiên lũy kế 9 tháng đầu năm, số lượng căn mở bán vẫn thấp do tâm lý người mua nhà vẫn yếu từ sau các scandal bất động sản năm 2022. Giá bán trung bình sơ cấp vẫn ghi nhận mức tăng do phân khúc căn hộ mở bán tập trung vào phân khúc hạng sang và cao cấp.

Luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi mới đã được thông qua vào cuối tháng 11/2023 và những bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Riêng Dự thảo Luật là đất đai (sửa đổi) dự kiến sẽ thông qua trong kỳ họp gần nhất. Chúng tôi kỳ vọng rằng 3 luật mới này đánh dấu một bước tiến quan trọng và giúp ngành bất động sản phát triển bền vững.

Trong giai đoạn này, chúng tôi lựa chọn các cổ phiếu có cấu trúc tài chính lành mạnh, an toàn và năng lực triển khai dự án tốt, có pháp lý vững chắc. Cổ phiếu yêu thích của chúng tôi là KDH và NLG.

Chứng khoán Vietcap (VCSC):

Chúng tôi giữ khuyến nghị bán đối với Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) nhưng tăng giá mục tiêu thêm 19% lên 18.200 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của DIG đã tăng 80% kể từ đầu năm do tâm lý tích cực của nhà đầu tư đối với việc mua lại trái phiếu của DIG và việc cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhưng chúng tôi cho rằng sự tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu DIG đã đi nhanh hơn so với diễn biến cơ bản.

Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi (i) loại bỏ mức chiết khấu 20% lên phương pháp định giá giá trị tài sản ròng (RNAV), (ii) áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) cho dự án Vũng Tàu Centre Point và (iii) cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2024. Những tác động tích cực này bù đắp một phần việc chúng tôi đưa Logistics Cái Mép khỏi định giá và giả định WACC cao hơn 1,8 điểm %.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 là 125 tỷ đồng (giảm 13% so với năm trước), chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng bàn giao tại dự án Nam Vĩnh Yên và bắt đầu ghi nhận doanh thu tại dự án Vị Thanh trong quý IV/2023.