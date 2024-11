Giá vàng hôm nay 15/11: Lao dốc chưa thấy đáy?

Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm. Ảnh: Vietnamnet

Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 79 - 81,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 500.000 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 80,42 - 82,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 760.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.



Giá vàng thế giới

Lúc 22h35 ngày 14/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.572,60 - 2.573,60 tăng 0,3 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng tính trong 1 ngày, giá vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce sau khi mất mốc 2.600 USD/ounce.

Nếu tính từ vùng đỉnh cao nhất ở mức 2.790 USD/ounce, giá vàng hiện giảm tới 235 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 7,2 triệu đồng/lượng).

Đà giảm của giá vàng quốc tế xuất phát từ những biến động tâm lý nhà đầu tư sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhà đầu tư toàn cầu lo ngại lạm phát sẽ tăng cao hơn do các mức thuế thương mại mới áp đặt với Trung Quốc, cùng với rủi ro thâm hụt tài chính và mức nợ công của Mỹ gia tăng. Những yếu tố này đã đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng, từ đó làm tăng sức mạnh của USD.

Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm. Ảnh: Vietnamnet

Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 79 - 81,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 500.000 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 80,42 - 82,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 760.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.



Giá vàng thế giới

Lúc 22h35 ngày 14/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.572,60 - 2.573,60 tăng 0,3 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng tính trong 1 ngày, giá vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce sau khi mất mốc 2.600 USD/ounce.

Nếu tính từ vùng đỉnh cao nhất ở mức 2.790 USD/ounce, giá vàng hiện giảm tới 235 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 7,2 triệu đồng/lượng).

Đà giảm của giá vàng quốc tế xuất phát từ những biến động tâm lý nhà đầu tư sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhà đầu tư toàn cầu lo ngại lạm phát sẽ tăng cao hơn do các mức thuế thương mại mới áp đặt với Trung Quốc, cùng với rủi ro thâm hụt tài chính và mức nợ công của Mỹ gia tăng. Những yếu tố này đã đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng, từ đó làm tăng sức mạnh của USD.