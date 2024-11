Loài gà lông xù 10 triệu/con, đại gia xếp hàng chờ cả năm

Gà Silkie hay còn gọi gà lông xù là giống gà đặc biệt bởi sở hữu bộ lông xù cực kỳ lạ mắt như lông chó Nhật. Đáng chú ý, tất cả đều là lông tơ, không phải lông vũ. Ảnh: Strong Animals Chicken Lông của giống gà này có đủ màu sắc như trắng, vàng, đen... Bộ lông phủ kín thân khiến người ra chỉ có thể nhìn thấy mặt của chúng. Ảnh: Getty Gà Silkie được ví là loài lai giữa gà và thỏ, bộ lông đủ màu sắc. Ảnh: Mypet chicken Tại Việt Nam, nhiều người đam mê gà kiểng chi tới 20 triệu đồng để tậu một cặp gà lông xù về làm thú cưng. Đáng chú ý, không ít khách hàng phải đặt trước cả tháng mới mua được. Ảnh: The Poodle and The Hen Tùy theo từng độ tuổi, hình dáng, màu sắc mà gà lông xù có giá khác nhau. Cụ thể, gà lông xù 1 tuần tuổi giá 500.000 - 600.000 đồng/cặp. Gà trên 14 ngày tuổi 800.000 đồng/cặp và gà vài tháng tuổi giá trên 1,2 triệu đồng/cặp. Ảnh: The Poodle and The Hen Trong khi đó, gà lông xù không xác định được giá, dao động từ 10 triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Getty Mỗi con gà Silkie trưởng thành nặng từ 1,5 - 2 kg, sống từ 7 - 9 năm. Ảnh: Getty Theo các nhà nghiên cứu, gà lông xù xuất xứ từ Trung Quốc và được đưa vào Châu Âu khoản 200 năm trước. Ảnh: Valley Hatchery Gà Silkie không kén đồ ăn, thức ăn của chúng chủ yếu là rau xanh, thóc và gạo. Ảnh: Somerzby Đặc biệt, giống gà lông xù chỉ đẻ được 7 - 8 quả trứng trong cuộc đời sinh sản. Đó là lý do gà lông xù hiếm và giá thành cao. Ảnh: Mypet chicken Với ngoại hình đặc biệt, gà thường được nuôi làm cảnh hơn là lấy thịt. Tuy nhiên, không phải ai có tiền cũng mua được. Thậm chí, có khách chấp nhận chờ 1 năm để sở hữu gà lông xù. Ảnh: Getty

