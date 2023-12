Vì sao DIC Group giải thể cty đầu tư hai dự án gần 4.000 tỷ tại Hà Nam?

2 dự án lớn về tay



Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group; mã chứng khoán: DIG) vừa thông tin về việc đã nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc hoàn tất giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam (DIC Hà Nam). Theo đó, DIC Hà Nam không còn là công ty con của DIC Group và đã sáp nhập vào DIC Group.

Việc giải thể và sáp nhập DIC Hà Nam được thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được cổ đông công ty thông qua hồi tháng 4/2021.

DIC Hà Nam ban đầu được thành lập với mục đích thực hiện đầu tư hai dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (tại huyện Kim Bảng, quy mô 316 ha) và Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm (tại huyện Thanh Liêm, quy mô 300 ha) trên địa bàn tỉnh Hà Nam).

Dự án khu du lịch hồ sinh thái Ba Hang (DIC Star Wonder World Hà Nam) được xây dựng trên diện tích 316ha, thuộc địa phận Thị trấn Ba Sao và xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Dự án được kỳ vọng trở thành một điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí nổi bật trong khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc; với các phân khu chức năng bao gồm khu khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng Khu sinh thái ven hồ Khu nghỉ dưỡng núi. Tổng mức đầu tư dự án là 2.488 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm thuộc địa phận huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, có diện tích khoảng: 300ha với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và cảng thông quan nội địa (ICD) tại khu vực huyện Thanh Liêm để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hà Nam nói riêng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

Sau khi DIC Hà Nam giải thể, hai dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (316 ha) và Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm (quy mô 300 ha) trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ về DIC Group. Dự án Hồ Ba Hang cũng là một trong những dự án được DIC Group lên kế hoạch khai thác triệt để quỹ đất và các sản phẩm hiện có trong năm nay.

Ngoài các dự án trên, tại Hà Nam, DIC Group cũng đang đầu tư một dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (hay còn gọi là DIC Lantana City Hà Nam, quy mô 13,5 ha) ở TP Phủ Lý. Công ty cho biết đang xây dựng kế hoạch kinh doanh dự án này trong tháng 12 và chuẩn bị triển khai công tác bán hàng ngay sau khi đủ điều kiện.

Dòng tiền thâm hụt

Về tình hình kinh doanh của DIG, trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 593,7 tỷ đồng, giảm 60,9%; lợi nhuận sau thuế 97,7 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh việc kinh doanh lao dốc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 125,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.380,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.154,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.065,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 - 2020, DIC Group đã chủ trương tổ chức lại các doanh nghiệp thành viên, thoái vốn các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh không phù hợp, trong đó có DIC Hà Nam. Năm 2014, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án trên từ DIC Hà Nam cho DIC Group.

Về cấu trúc Công ty, tại thời điểm 30/9/2023, DIC Corp đang sở hữu 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Như vậy, sau khi giải thể một Công ty con, số lượng Công ty con của DIC Corp sẽ giảm về 8 Công ty con.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty DIC Corp giảm 4,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 604,8 tỷ đồng, về 14.143 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.276,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.284,7 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 999,9 tỷ đồng, về 1.381,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,03 tỷ đồng, về 402,77 tỷ đồng; tồn kho tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,6 tỷ đồng, lên 6.276,9 tỷ đồng …

Định hướng tháng 12, DIC Corp cố gắng đạt 150% kế hoạch, tạo đà cho quý I/2024. Doanh nghiệp này cũng lập phương án chuyển nhượng sản phẩm tại phân khu 2 dự án khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang, đồng thời, xây dựng kế hoạch kinh doanh dự án khu nhà ở DIC Lantana City Hà Nam trong tháng 12/2023, chuẩn bị triển khai công tác bán hàng ngay sau khi đủ điều kiện.