Chứng khoán ngày 7/7: HDG, TCM và DBC được đánh giá thế nào?

HDG (Khuyến nghị Nắm giữ): Thủy điện và bất động sản gặp khó khăn từ Q2/2023 do sản lượng thấp và thiếu dự án gối đầu

Chứng khoán MBS: Theo cập nhật của chúng tôi, lưu lượng nước đến hồ tại các nhà máy thủy điện của HDG giảm khoảng 40% svck trong Q2/23. Mảng thủy điện dự kiến tiếp tục gặp khó khăn trong nửa cuối năm do lượng mưa thấp dẫn đến sản lượng, doanh thu giảm lần lượt 16% và 18% svck trong năm 2023.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt dự án gối đầu khiến doanh thu mảng bất động sản dự báo đi ngang so với cùng kì năm 2022, chủ yếu đến từ dự án Charm Villa khi dự kiến bàn giao 56 sản phẩm còn lại từ đợt mở bán trước và số ít trong đợt mở bán năm nay.

Sản lượng huy động của điện gió và điện mặt trời cải thiện nhờ thiếu hụt từ thủy điện

Chúng tôi dự báo sản lượng huy động của các nhà máy điện tái tạo của HDG tăng khoảng 12% svck năm 2023 khi thiếu hụt sản lượng từ các nhà máy thủy điện trên cả nước. Sản lượng huy động năm 2023 đạt khoảng 35% sản lượng thiết kế của nhà máy điện mặt trời và điện gió (cao hơn mức 31% của năm 2022). Sản lượng cải thiện giúp doanh thu ước tính mảng NLTT tăng trưởng 8.5% svck trong năm 2023.

Doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023 giảm lần lượt 9% và 13% svck

Chúng tôi dự báo doanh thu của HDG năm 2023 đạt 3,347 tỷ đồng (-9% svck) do suy giảm từ mảng thủy điện. Biên LN gộp chung giảm xuống 60.5%, thấp hơn mức 62% của năm 2022 do biên LN gộp mảng BĐS giảm mạnh (từ 75% xuống còn 40%). Chi phí tài chính giảm nhẹ 7% svck đạt 475 tỷ đồng nhờ giảm quy mô nợ vay và lãi suất có xu hướng giảm so với năm 2022. Từ đó, lợi nhuận ròng đạt 1,155 tỷ đồng (-13% svck).

Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với HDG do: (1) Doanh nghiệp không có nhiều động lực tăng trưởng giai đoạn 2023 – 2024, (2) Cơ cấu tài chính lành mạnh (tỷ lệ nợ vay/VCSH thấp hơn TB ngành) và không có áp lực đáo hạn trái phiếu, (3) Định giá đã ở mức hợp lý, dư địa tăng giá không còn nhiều.

TCM (Khuyến nghị Giữ): Đối mặt với hoàn cảnh “ngược chiều gió”

Chứng khoán Phú Hưng : Kết quả kinh doanh 1H2023: Lũy kế 6T2023, doanh thu thuần của TCM giảm 27.6% YoY đạt 1,570.74 tỷ đồng và LNST là 105.63 tỷ đồng, giảm 18% YoY do chịu sự tác động nặng nề từ việc sụt giảm đơn hàng xuất khẩu. Theo đó, tính riêng Q2/2023, doanh thu thuần giảm 33.8% YoY đạt 694 tỷ đồng, trong khi đó, LNST giảm nhẹ 8.2% YoY đạt 50.6 tỷ đồng nhờ ghi nhận 1.3 triệu USD lợi nhuận từ việc bán hơn 3.7 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (HOSE: SAV), tương đương tỷ lệ sở hữu là 20.59%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023: Trong bối cảnh nhu cầu dệt may toàn cầu suy yếu, TCM đặt mục tiêu một cách thận trọng với kế hoạch doanh thu thuần đạt 3,927.41 tỷ đồng và LNST đạt 244.89 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 13% so với mức thực hiện năm 2022. Ban lãnh đạo cho biết khách hàng đặt hàng nhỏ giọt và cẩn trọng hơn, theo kịch bản khả quan nhất, đến hết năm 2023 thị trường dệt may mới phục hồi. Tính đến Q3/2023, công ty chỉ mới nhận được 77% đơn hàng cho kế hoạch doanh thu.

Dự án nhà máy Vĩnh Long: Do đơn hàng sụt giảm, TCM chỉ tập trung vận hành 1 nhà máy may Vĩnh Long. Đối với nhà máy may Vĩnh Long 2, TCM sẽ tuyển dụng lao động để đạt công suất theo kế hoạch ngay sau khi thị trường có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, đối với kế hoạch xây dựng nhà máy đan và nhuộm tại tỉnh Vĩnh Long, TCM cho biết do chi phí xây dựng nhà máy quá cao và công suất mà tỉnh Vĩnh Long cấp phép không đạt như kỳ vọng, do đó TCM sẽ tạm dừng mở rộng dự án nhà máy tại Vĩnh Long và chuyển nhượng phần còn lại của dự án nhà máy đan và nhuộm với diện tích đất khoảng 68 ngàn m2. TCM đã đầu tư mảnh đất này ở mức USD 26/m2 và giá thị trường hiện tại đạt khoảng USD 80-85/m2, ban lãnh đạo dự kiến chuyển nhượng và dùng khoản tiền này để mua lại nhà máy hiện hữu khác gần Tp.HCM. Chúng tôi ước tính lợi nhuận từ việc chuyển nhượng mảnh đất này sẽ rơi vào khoảng hơn 3.5 triệu USD.

Cổ tức: Năm 2023, TCM chi trả cổ tức cho năm 2022 với tỷ lệ 20%, với 7% cổ tức bằng tiền mặt (đã chi trả vào tháng 4/2023) và 13% cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ tức năm 2023 dự kiến ở mức 15%.

Định giá & khuyến nghị: Trước áp lực sức mua yếu và tồn kho cao khiến cho đơn hàng sụt giảm, tổng cầu dệt may thế giới năm 2023 được dự báo sẽ giảm 5% YoY từ 722 tỷ USD xuống mức 685 tỷ USD, chúng tôi dự phóng thận trọng doanh thu thuần của TCM năm 2023 đạt 3,501 tỷ đồng (-19.3% YoY). Chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp năm 2023 sẽ giảm xuống mức 15.8% dựa trên tình hình chung của ngành là thiếu đơn hàng trong khi giá bán bị ép giảm. Qua đó, LNST năm 2023 đạt 211 tỷ đồng (-25.1% YoY). Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu TCM là 52,300 đồng/cổ phiếu. Do đó đưa ra khuyến nghị Giữ cho TCM.

Rủi ro: (1) Rủi ro tỷ giá; (2) Rủi ro cạnh tranh; (3), Rủi ro thanh toán; (4) Rủi ro nguồn nguyên liệu; (5) Rủi ro lạm phát; (6) Rủi ro suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng tới nhu cầu đơn hàng.

DBC (Khuyến nghị Mua): Kỳ vọng đáy lợi nhuận trong trung hạn

Chứng khoán KB (KBSV) : Doanh thu quý 1/2023 của DBC đạt 2,402 tỷ VND (-17.7% YoY) và hoàn thành 9.7% kế hoạch 2023. Doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ TACN sụt giảm, diễn biến giá lợn hơi kém khả quan cùng với việc kinh tế phục hồi chậm khiến hoạt động kinh doanh siêu thị và khách sạn gặp nhiều khó khăn. LNST theo đó giảm sâu xuống mức -320 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.

Nhu cầu tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nguồn cung thịt lợn sụt giảm do dịch tả lợn Châu Phi và tỷ lệ tái đàn thấp giúp cho giá thịt heo hồi phục lên mức 61-62,000 đồng/kg. Dự kiến giá thịt heo sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục và dao động quanh mức 65-68,000 đồng/kg trong giai đoạn nửa cuối năm.

Giá nguyên liệu đầu vào như ngô, đậu tương... thường có xu hướng giảm trong giai đoạn El Nino nhờ lượng mưa được cải thiện cũng như nguồn cung nông sản gia tăng tại các quốc gia xuất khẩu nông sản lớn như Mỹ, Brazil, Argentina. Chi phí đầu vào của DBC được kỳ vọng tiếp tục sụt giảm theo xu hướng chung của thế giới

Đối với dự án bất động sản Parkview, DBC đã hoàn tất các yêu cầu theo các quy định về phòng cháy chữa cháy trong tháng 06/2023. Khoản lợi nhuận 150 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ giúp DBC tránh khỏi việc ghi nhận kết quả kinh doanh âm trong 1H2023.