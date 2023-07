Bên trong khách sạn 5 sao tuyển nữ Việt Nam ở tại World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ 2023 tại New Zealand. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam được BTC bố trí ở tại khách sạn Rydges. Rydges là khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao hàng đầu tại trung tâm thành phố Auckland. Khách sạn Rydges gồm 267 phòng, nằm ở vị trí trung tâm. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt để đến sân tập Fred Taylor Park. Khách sạn đội tuyển nữ Việt Nam lưu trú tại New Zealand kết hợp các yếu tố kiến trúc khác nhau như sự tinh tế của London, phong cách mát mẻ của Sydney và New York. Các phòng nghỉ đều được trang bị nội thất hiện đại, có cửa kính lớn lấy ánh sáng. Nhiều phòng trong khách sạn có view nhìn ra Tháp Sky và cảng biển. Phòng tắm sang trọng sử dụng gam màu trắng sáng chủ đạo. Giống như nhiều khách sạn cao cấp khác, Rydges có khu vực ăn uống riêng. Đội tuyển nữ Việt Nam hưởng chế độ đặc biệt để phục vụ thi đấu nên nhà bếp của khách sạn sẽ cung cấp những thực đơn riêng cho đội. Phòng tập của khách sạn là nơi để các cầu thủ tập luyện, hồi phục sau trận đấu. Khách sạn Rydges cũng có nhiều tiện ích khác để thầy trò HLV Mai Đức Chung có những giây phút thư giãn. Nguồn ảnh: BookingTuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp. Nguồn: VTV24

