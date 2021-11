Chứng khoán ngày 5/11: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 140.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) công bố các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp như sau:

1. Cổ phần hóa CT TNHH Dịch vụ Lắp đặt - Sửa chữa - Bảo hành Tận Tâm (cụ thể, công ty con cung cấp các dịch vụ hậu mãi cho TGDĐ và ĐMX) và CT TNHH MTV 4K Farm (cụ thể, công ty con làm việc với nông dân ký hợp đồng sản xuất rau và cung cấp cho BHX) và sau đó chuyển quyền sở hữu 2 công ty con này của các công ty mẹ trực tiếp hiện tại (CTCP Thế giới Di động và CTCP Thương mại BHX, vốn là các công ty con trực tiếp của MWG) sang MWG.

2. Thành lập một công ty con logistic mới phục vụ tất cả các hoạt động logistic hiện hữu của MWG. Theo ban lãnh đạo, việc tái cơ cấu trên nhằm mục đích cho phép các đơn vị kinh doanh này phục vụ khách hàng bên ngoài cũng như mở đường cho kế hoạch huy động vốn tiềm năng của các công ty này trong tương lai.

3. Chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần của Nhà thuốc An Khang từ công ty mẹ MWG cho CTCP Thương mại BHX và cho phép CTCP Thương mại BHX mua thêm cổ phần tại An Khang để nâng tỷ lệ sở hữu lên tới 99,999%.

Theo ban lãnh đạo, MWG đang đặt An Khang trực thuộc BHX vì hầu hết các cửa hàng An Khang mới sẽ được tích hợp với các cửa hàng BHX và đội ngũ quản lý của BHX hiện đang điều hành hoạt động kinh doanh của An Khang.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho MWG với giá mục tiêu 140.000 đồng, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 10%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,2%.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 5/11?

Mở vị thế mua ANV tại mức giá 36.55 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): ANV đang hình thành xu hướng tăng giá tích cực tại ngưỡng hỗ trợ 34.3. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều ủng hộ xu hướng hồi phục. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, ủng hộ xu hướng tăng giá tích cực.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 36.55, chốt lãi tại ngưỡng 42.25 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 34.3.

Khuyến nghị mua CTG với giá mục tiêu 43.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ bất thường tổ chức theo hình thức trực tuyến của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) diễn ra ngày 03/11/2021.

Chương trình chính của đại hội bao gồm (1) xin ý kiến cổ đông thông qua việc chào bán và niêm yết trái phiếu của CTG ra công chúng trong những năm tới, (2) bầu thành viên mới vào HĐQT, (3) thành viên Ban kiểm soát (BKS) từ nhiệm và (4) sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT CTG.

Phần hỏi đáp tập trung vào hiệu quả hoạt động trong quý 3/2021 của ngân hàng, KQKD 10 tháng đầu năm 2021 và triển vọng quý 4/2021.

VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA đối với CTG với giá mục tiêu 43.600 đồng/CP.