Chứng khoán ngày 3/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan DRC với giá 23.100 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 1,7% giá mục tiêu xuống 23.100 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC).

Trong Báo cáo Cập nhật này, VCSC nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 thêm 3% do kỳ vọng khả năng sinh lời của DRC sẽ cải thiện trong ngắn hạn nhờ (1) chi phí đầu giảm so với mức đỉnh trong năm 2022 và (2) chi phí logistics thấp hơn dự phóng trước đây.

Tuy nhiên, VCSC điều chỉnh giảm 10% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026-2028 do dự báo lợi thế cạnh tranh giảm dần của DRC trong mảng xuất khẩu sẽ ảnh hưởng đến mảng lốp radial.

Do đó, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của DRC sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 3% trong giai đoạn 2023-2028 so với mức 8% trong dự báo trước đây. Ảnh hưởng kém tích cực từ việc giảm dự phóng tăng trưởng lợi nhuận của DRC được bù đắp một phần nhờ chúng tôi cập nhật mô hình định giá mục tiêu sang giữa năm 2024.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 3/4?

Trong năm 2023, VCSC dự báo doanh thu đạt 5,0 nghìn tỷ đồng (+2,9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 361 tỷ đồng (+17,5% YoY). VCSC duy trì quan điểm đối với đà tăng trưởng doanh thu chậm do nhu cầu thấp trong năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ cải thiện nhờ chi phí logistics giảm sẽ bù đắp cho chi phí quảng cáo tăng.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn dự kiến do kinh tế toàn cầu chững lại trong thời gian dài; cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường lốp; chi phí đầu vào cao hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua VIB với giá mục tiêu 27.500 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Tăng giá mục tiêu VIB thêm 6,2% lên 27.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu đến từ (1) mức tăng 5,7% trong dự báo LNST giai đoạn 2023-2027, bù đắp cho (2) mức tăng giả định chi phí vốn chủ sở hữu đối với VIB từ 15,20% lên 15,56%. Dự báo lợi nhuận cao hơn chủ yếu đến từ (1) dự báo NOII tăng 4,8% và (2) dự báo tổng chi phí dự phòng giảm 13,9%.

VCSC tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 7,7% chủ yếu do (1) tăng dự báo cho NOII năm 2023 thêm 3,1% và (3) giảm dự báo cho chi phí dự phòng năm 2023 thêm 30,2%.

VIB hiện đang giao dịch với P/B năm 2023 là 1,10 lần so với mức trung bình của các ngân hàng khác là 1,01 lần với ROE năm 2023 là 26,8% so với mức ROE trung bình của các ngân hàng khác là 19,8%, theo dự báo chung trên Bloomberg.

Khuyến nghị phù hợp PPC với giá mục tiêu 14.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 12,6% giá mục tiêu xuống 14.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

Giá mục tiêu thấp hơn là do VCSC giảm định giá cho riêng mảng phát điện của PPC khi điều chỉnh giảm 9% dự báo tổng LNST giai đoạn đoạn 2023-2027, do VCSC giảm giả định sản lượng điện trung bình của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 1 58% cũng như điều chỉnh giảm dự báo doanh thu năm 2023 do trước đây PPC ghi nhận doanh thu chưa chính xác.

VCSC cũng điều chỉnh hạ dự báo LNST năm 2023 và định giá cho HND và QTP do giảm dự báo sản lượng điện theo hợp đồng và tăng dự phóng giá than.

VCSC dự báo LNST năm 2023 của PPC sẽ giảm 29% YoY dù tổ máy phát điện S6 sẽ được vận hành trở lại từ giữa năm 2023, do (1) kỳ bảo dưỡng lớn đối với tổ máy phát điện 3 & 4 của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 1, độ khả dụng kém và nhiều vấn đề kỹ thuật của các tổ máy phát điện này, và (2) việc điều chỉnh giảm ghi nhận doanh thu.

PPC có định giá hợp lý với P/E và P/B dự phóng năm 2023 lần lượt là 13,3 lần và 0,8 lần. Yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Tổ máy phát điện S6 hoạt động trở lại sớm hơn/chậm hơn dự kiến.