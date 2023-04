Khối tài sản đồ sộ của ông Donald Trump trước khi bị truy tố

Theo CNN, bồi thẩm đoàn Manhattan (New York, Mỹ) ngày 30/3 quyết định truy tố ông Donald Trump, liên quan đến cáo buộc ông chi tiền để “bịt miệng” một nữ diễn viên phim người lớn. Sự việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một cựu tổng thống dính cáo buộc hình sự. Ảnh: Reuters Trong 6 tổng thống Mỹ còn sống, ông Donald Trump là người có tài sản lớn nhất. Theo Forbes, ông Trump đang sở hữu khối tài sản 3,2 tỷ USD. Ảnh: Getty Phần lớn tài sản của ông Trump gắn liền với bất động sản ở Thành phố New York, San Francisco, Miami và nhiều nơi khác. Ảnh: Loveproperty Nổi tiếng nhất là căn hộ áp mái trong toà nhà Trump Tower (New York). Căn hộ sang trọng được định giá 100 triệu USD, là nơi yêu thích của gia đình ông Trump. Ảnh: Instagram Trump Tower cũng là nơi đặt văn phòng của Tổ chức Trump. Toà nhà trang trí sang trọng toàn diện. Ảnh: Loveproperty Khu vực lễ tân được ốp có 240 tấn đá cẩm thạch trắng hồng với 4 thang máy dát vàng chỉ phục vụ du khách và một thang máy riêng dành cho các thành viên gia đình Trump. Ảnh: Loveproperty Rời Nhà Trắng, ông Donald Trump chuyển về sống trong dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Dinh thự có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm và 12 lò sưởi. Ảnh: Instagram Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Mỹ sở hữu bộ sưu tập sân golf ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Một trong những nơi ông thường lui tới nhất là Câu lạc bộ Gôn Quốc gia Trump ở Bedminster, New Jersey. Ảnh: Instagram Trump National Golf Club nằm trên khu đất rộng hơn 240 hecta, có 2 sân golf 18 lỗ, vài sân quần vợt, bể bơi và một trung tâm thể hình. Ảnh: Instagram Được mua lần đầu vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD, biệt thự Seven Springs của Trump giờ đây là nơi nghỉ dưỡng biệt lập của gia đình. Ảnh: Homesandgardens. Ngoài ra, ông Trump còn sở hữu trang trại Trump Winery rộng hơn 500 ha tại vùng đồi núi Blue Ridge, miền trung bang Virginia. Thương hiệu này thành lập năm 2011, do Eric Trump, con trai thứ hai của tổng thống Mỹ quản lý. Ảnh: Homesandgardens. Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

