Sửng sốt loạt rau củ khổng lồ trong vườn nông dân Việt

Năm ngoái, cư dân mạng từng xôn xao trước những cây rau muống kỳ lạ có kích thước khổng lồ được trồng trong góc vườn một gia đình ở thị xã Dĩ An, tình Bình Dương. Ảnh chup màn hình Theo bà cụ chủ nhà, đây là giống rau muống tự nhiên bà mua ngoài chợ. Lúc mới trồng, cây cũng nhỏ, nhưng không ngờ nó tự nhiên phát triển lên như vậy. Ảnh chup màn hình Rau muống to đến nỗi nếu đem nấu, chỉ cần vài cọng cũng đủ cho cả nhà ăn no nê. Ảnh chup màn hình Cọng rau muống khổng lồ khiến ai nấy đều cũng ngỡ ngàng, gia chủ không dám ăn. Ảnh chup màn hình Nhiều hộ dân ở xã Nông Hạ (Chợ Mới, Bắc Kạn) đã trồng củ cải trắng khổng lồ trên đất ruộng. Ảnh: Baobackan Sau thời gian trồng, củ cải nặng trung bình từ 0,8 - 1 kg/củ, thậm chí có củ nặng tới 2kg. Ảnh: Baobackan Vùng đất Bàu Chánh Trạch (thuộc thôn Chánh Trạch 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) nổi tiếng với việc trồng bí đao khổng lồ. Ảnh: Thương Trường Giàn bí đao ở Bàu Chánh Trạch lủng lủng quả nặng đến 50 - 60 kg, thậm chí có quả đạt 80kg. Ảnh; Cand Huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) là nơi sản sinh ra giống chuối tá quạ khổng lồ nặng gần 1kg/quả. Ảnh: ĐSPL Mỗi buồng chuối tá quạ thông thường chỉ có 1 – 2 nải, mỗi nải nhiều lắm cũng chỉ được khoảng 10 trái. Ảnh: Cand Lão nông Nguyễn Hoàng Oanh ở ấp An Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) được biết đến với biệt tài trồng các loại cây cho quả khổng lồ. Đáng chú ý nhất là đu đủ dài 6 tấc. Ảnh: Lao động và Xã hội. Tại Đà Lạt, nhiều nhà vườn trồng thành công giống bí ngô khổng lồ nặng tới 40-50 kg. Ảnh: @cuongkhii Thậm chí, có những trái bí ngô nặng tới gần 1 tạ khiến du khách sửng sốt. Ảnh: @cuongkhii Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

