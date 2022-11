Licogi 14 có chuỗi 11 phiên trần liên tiếp sau đà lao dốc mất 95% thị giá

Thống kê, giá cổ phiếu L14 tiếp tục tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 23-29/11 ở mức 32.200 đồng/cp lên mức 46.900 đồng/cp. Tạm kết phiên sáng 30/11, L14 tiếp tục có thêm phiên trần lên mức 51.500 đồng/cp.



Trong văn bản giải trình, lãnh đạo L14 cho biết hiện tại doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường, không có biến động gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu L14 tăng mạnh nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, do việc cung cầu của thị trường chứng khoán, quyết định mua bán cổ phiếu là do nhà đầu tư quyết định phụ thuộc vào tâm lý, cảm xúc của nhà đầu tư trong từng giai đoạn của thị trường chứng khoán.

Đây là lần thứ 2 Licogi 14 phải có biên bản giải trình về việc cổ phiếu tăng bất thường thời gian gần đây.

L14 có 11 phiên trần liên tiếp.

Trước đó, trong văn bản giải trình gửi UBCKNN và HNX về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp từ 16-22/11, lãnh đạo L14 cho biết cổ phiếu tăng do các nhà đầu tư, các cổ đông quyết định đầu tư do có niềm tin vào doanh nghiệp, phụ thuộc vào tâm lý, cảm xúc trong từng giai đoạn, thời kì của thị trường, đồng thời sự can thiệp quyết liệt, điều hành linh hoạt, thích ứng về chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tín dụng tiền tệ của chính phủ.

Mới đây, CTCP Đầu tư tài chính Licogi 14 (L14FI) - tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Tuấn (Thầy "A7") đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu của L14 với mục đích đầu tư tài chính.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 22/11-21/12. Trước giao dịch, L14FI không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu L14 nào.

Ngoài ra, ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT LICOGI 14 cũng công bố mua vào cổ phiếu L14 để tăng tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, ông Lý đăng ký mua 500.000 cổ phiếu L14 từ ngày 3/11 đến ngày 2/12 theo hình thức khớp lệnh, thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này sẽ tăng lên gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,6% vốn điều lệ.