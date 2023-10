Chứng khoán ngày 27/10: NT2, DCM và CSV khó khăn sắp qua?

NT2 (Khuyến nghị Mua): Dự báo lợi nhuận ở mức thấp trong quý 4/2023 trước khi phục hồi vào năm 2024

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh giảm 20% giá mục tiêu cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) xuống còn 26.400 đồng/CP nhưng nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 33% trong 4 tháng qua. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo LNST báo cáo giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi giảm 33% (giảm lần lượt 33%/42%/42%/22%/27% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027), bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 33% dự báo LNST báo cáo năm 2023 chủ yếu do (1) dự báo sản lượng thấp hơn 16% do sản lượng thương phẩm trong 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự báo trước đó và (2) giả định về giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) năm 2023 của chúng tôi giảm 8% đối với NT2 khi chúng tôi điều chỉnh giảm 10% dự báo giá CGM năm 2023 của ngành.

Chúng tôi dự báo LNST báo cáo năm 2023 sẽ giảm 54% YoY với LNST ước tính quý 4/2023 đạt 150 tỷ đồng (-6% YoY) nhưng kỳ vọng LNST báo cáo năm 2024 sẽ tăng 78%.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 42% dự báo LNST báo cáo năm 2024 do (1) dự báo sản lượng thương phẩm năm 2024 giảm 17% do chúng tôi dự đoán tình trạng thiếu điện sẽ bớt nghiêm trọng hơn dự báo trước đó và (2) giả định giá CGM trong năm 2024 của chúng tôi giảm 13% đối với NT2 sau khi đã điều chỉnh giảm 10% giá CGM trung bình toàn ngành năm 2024.

Định giá của NT2 có vẻ hấp dẫn ở mức P/E dự phóng năm 2024 là 9,9 lần — thấp hơn 40% so với P/E của các nhà máy điện riêng lẻ trong khu vực và Việt Nam — đồng thời lợi suất cổ tức tăng đạt 8%/10% trong năm 2024/2025.

DCM (Khuyến nghị Mua): Khủng hoảng phân bón đã qua

Chứng khoán Phú Hưng: Chúng tôi kỳ vọng doanh thu của công ty sẽ giảm tương đối xuống còn 13.6 nghìn tỷ đồng (-14% YoY) trong năm 2023 khi căng thẳng về nguồn cung phân bón do chiến tranh ở Ukraine đã qua. Đặc biệt, LNST có thể giảm mạnh xuống còn 1.5 nghìn tỷ đồng (-64% YoY). Hiệu quả kinh doanh sẽ bị bào mòn do giá bán phân Urê có thể giảm mạnh hơn giá đầu vào (khí tự nhiên), vốn vẫn ở mức cao do được neo theo giá dầu nhiên liệu (FO). Theo đó, chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận của mảng phân bón Urê sẽ giảm đáng kể từ 46% trong năm 2022 xuống còn 24% trong năm 2023F. Từ năm 2025F trở đi, biên lợi nhuận của mảng này và biên lợi nhuận gộp có thể tăng lần lượt lên 32% và 24% do phần lớn tài sản cố định sẽ hết khấu hao.

Điểm nhấn đầu tư: (1) Giá phân urê toàn cầu đang tăng vọt do giá khí đốt tăng cao, chủ yếu do hoạt động đình công tại các cơ sở LNG trọng yếu ở Úc và việc Châu Âu chuẩn bị khí đốt để sưởi ấm cho mùa đông. Lệnh cấm xuất khẩu urê của Trung Quốc, vốn nhằm bình ổn thị trường nội địa, đã khiến nguồn cung bị thắt chặt hơn nữa. Về phía cầu, giá lương thực toàn cầu tăng do El Nino được dự báo sẽ dẫn tới gia tăng gieo trồng cây lương thực trong vụ Đông Xuân sắp tới, kéo theo nhu cầu phân bón, đặc biệt là Urê tăng cao. Những yếu tố này, mặc dù mang tính chất mùa vụ, nhưng có khả năng hỗ trợ cho đà tăng giá và từ đó cải thiện kết quả kinh doanh của công ty trong nửa cuối năm 2023.

(2) Cơ cấu vốn không nợ và dòng tiền mạnh mẽ sẽ hỗ trợ mức chi trả cổ tức cao và vốn đầu tư vào R&D để tung ra nhiều loại phân bón mới, bao gồm phân bón hữu cơ, phân bón sinh học... nhằm đạt được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác trong nước và khu vực.

Định giá & khuyến nghị: Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 38,900 VND/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 19%. Định giá của chúng tôi giả định rằng tốc độ tăng trưởng của dòng tiền sau năm 2027 là 0% (g=0%) do thị trường phân bón nội địa bị phân mảnh và tiến gần đến trạng thái bão hòa mà không có động lực tăng trưởng mới.

Rủi ro: (1) Biến động bất lợi của giá nhiên liệu đầu vào; (2) Rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét

CSV: Giá hóa chất qua mức đáy

Chứng khoán Vietcap (VCSC): CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) là nhà sản xuất hóa chất xút-clo hàng đầu tại Việt Nam và là nhà sản xuất thương mại lớn nhất tại miền Nam. Công ty chiếm 20% công suất sản xuất xútclo trong nước, phục vụ nhu cầu của ngành sản xuất.

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của CSV sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 so với nửa đầu năm 2023 do nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm hóa chất chính của CSV. Các sản phẩm chủ lực này gồm xút (NaOH), axit sunfuric (H2SO4) và photpho vàng (P4).

Trong 3 tháng qua, giá NaOH và H2SO4 đã tăng lần lượt 28% và 100%. Ngoài ra, quy mô đơn hàng P4 từ phần lớn các thị trường nước ngoài cũng tăng.

Do giá hóa chất thấp, LNTT của CSV nửa đầu năm 2023 giảm 50% YoY xuống còn 158 tỷ đồng – tương ứng 58% mục tiêu năm 2023 của CSV.

CSV có chỉ số P/E trượt là 7,0 lần so với P/E trung bình của công ty là 6,6 lần, cao nhất là 15,3 lần và thấp nhất là 3,1 lần. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi, tương ứng P/E rẻ hơn tính trên EPS nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024 của CSV.