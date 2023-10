Tiết lộ những bí mật về mỏ vàng sâu nhất thế giới

Mỏ vàng Mponeng (tỉnh Gauteng, Nam Phi) là mỏ sâu nhất đồng thời là một trong những mỏ vàng quy mô lớn nhất trên thế giới.

Ảnh: 911 Metallurgist Ít ai biết, mỏ vàng Mponeng sâu bằng 10 tòa nhà Empire State và đường hầm dài 380 km, hơn cả hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Ảnh: Gracon LLC Khi những người thợ mỏ ở dưới lòng đất, họ có thể cảm nhận được tảng đá nóng đến mức nào. Nóng tới mức băng phải được bơm xuống để làm mát đường hầm. Ảnh: WSJ Những người khai thác bất hợp pháp cũng lẻn vào các hầm mỏ ở Mponeng và ẩn náu trong nhiều tháng. Ảnh: Moneyweb Mỗi ngày có khoảng 4.000 công nhân xuống mỏ bằng thang máy. Những chiếc thang này có thể chứa 120 người cùng một lúc và chỉ mất 6 phút để đi xuống. Ảnh: The New York Times Ước tính, mỏ vàng Mponeng chỉ cần khai thác 0,35 ounce từ một tấn đá là có lãi. Ảnh: WSJ Độ sâu hoạt động hiện tại của mỏ Mponeng dao động từ 3,16 km đến 3,84 km. Hoạt động khai thác trong tương lai dự kiến sẽ đào sâu hơn nữa xuống tới 4,22 km dưới bề mặt. Ảnh: L Hong To Rtai Phương pháp khai thác hầm lò được triển khai tại dự án vàng Mponeng. Sau khi khai thác, đá thải được tách ra khỏi quặng và đưa đến kho dự trữ chất lượng thấp. Ảnh: Black Shirts Trong khi đó, vật liệu quặng được đưa qua băng chuyền đến nhà máy vàng Mponeng gần đó để chế biến và nấu chảy. Ảnh: Black Shirts Quặng trải qua quá trình nghiền và chuyển sang quy trình lọc vàng thông thường kết hợp phun oxy lỏng. Vàng được chiết xuất cuối cùng sẽ được điện phân và nấu chảy trong lò cảm ứng tại nhà máy. Ảnh: Daily SabahMỏ vàng sâu nhất thế giới có công suất khai thác 165.000 tấn quặng mỗi tháng. Ảnh: Daily Sabah Vì sao giá vàng vượt mốc 1500$? Nguồn: VTV24

