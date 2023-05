Chứng khoán ngày 23/5: Nên đầu tư cổ phiếu nào?

VHC (Khuyến nghị Trung lập): Nhu cầu tiếp tục yếu trong nửa đầu năm 2023

Chứng khoán SSI: Luận điểm đầu tư: Tại ĐHĐCĐ, kế hoạch doanh thu thuần và LNTT năm 2023 được đặt lần lượt là 11,5 nghìn tỷ đồng (-13% svck) và 1 nghìn tỷ đồng (-50% svck). Kế hoạch lợi nhuận phản ánh quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo về nhu cầu thị trường suy yếu và tỷ suất lợi nhuận gộp thu hẹp. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 11 nghìn tỷ đồng (-17% svck) và 1,3 nghìn tỷ đồng (-34% svck). Với mức giá 59.000 đồng/cổ phiếu, VHC giao dịch với P/E 2023 là 8,0x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VHC, với giá mục tiêu 1 năm là 61.000 đồng/cổ phiếu (từ mức 63.000 đồng/cổ phiếu) do chúng tôi điều chỉnh giảm 9% dự báo lợi nhuận ròng.

Trong Q1/2023, VHC công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 2,2 nghìn tỷ đồng (-32% svck) và 226 tỷ đồng (-59% svck). Mức giảm doanh thu của VHC lớn hơn so với các đối thủ ANV (-5% svck) và IDI (-6% svck), do thị trường Mỹ suy giảm mạnh nhất trong kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Tuy nhiên, xét về lợi nhuận ròng, VHC vẫn ghi nhận kết quả khả quan hơn so với các công ty xuất khẩu khác do thị trường Mỹ có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Lợi nhuận của VHC lập đỉnh vào năm 2022, đặc biệt là trong Q2/2022 với mức lợi nhuận ròng là 802 tỷ đồng (+207% svck).

Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 17,3% trong Q1/2023 (so với 23,8% trong Q1/2022), do nhu cầu yếu từ thị trường Mỹ (chiếm 54% doanh thu cá tra), và thị trường Mỹ có tỷ suất lợi nhuận cao. Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ tại Mỹ giảm 35% svck và giá bán trung bình là 3,4 USD/kg (-21% svck). VHC kỳ vọng đơn đặt hàng sẽ bắt đầu phục hồi từ cuối Q3 hoặc sang đầu Q4/2023.

FMC (Khuyến nghị Mua): Triển vọng dài hạn nhờ nâng cao năng suất chế biến và mở rộng vùng nuôi

Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Tính đến quý 1/2023, doanh thu thuần của FMC giảm 24% YoY còn 1,008 tỷ đồng; chủ yếu do sản lượng tiêu thụ tôm giảm 30% YoY còn 3.4 nghìn tấn. Tuy nhiên, chi phí bán hàng vào quý 1/2023 giảm mạnh 65.8% YoY đã góp phần làm cho LNST quý 1/2023 ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ, đạt 48 tỷ đồng (+15.1% YoY).

Đẩy mạnh năng suất chế biến tạo động lực tăng trưởng dài hạn: Năm 2022, FMC đã mở rộng thêm hai nhà máy chế biến là nhà máy Tam An và nhà máy Sao Ta với công suất lần lượt là 5,000 tấn/năm và 15,000 tấn/năm. Sau khi các nhà máy mới hoạt động hết công suất, công suất của các nhà máy FMC sẽ tăng từ khoảng 25,000 tấn/năm lên 45,000 tấn/năm. Vào thời điểm hoạt động tối đa công suất vào năm 2027F, chúng tôi kì vọng sản lượng tôm và nông sản sẽ tăng khoảng 40% so với năm 2022.

Mở rộng vùng nuôi giúp nâng cao năng lực tự chủ nguyên liệu: Vào tháng 7/2022, FMC đã mở rộng thêm 200ha diện tích nuôi mới, góp phần nâng tổng diện tích vùng nuôi lên 520ha. Việc mở rộng vùng nuôi sẽ giúp công ty duy trì tỷ lệ tự chủ nguyên liệu lên mức 30% và góp phần ổn định biên lợi nhuận gộp. Hiện tại, FMC đang trong quá trình làm ao khu nuôi mới và dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ bắt đầu thả nuôi tại đây.

Sản phẩm tôm tinh chế là thế mạnh của FMC: FMC tập trung và phát huy thế mạnh về các sản phẩm tôm chế biến như tôm bao bột, tôm duỗi, tôm chiên, hiện đang chiếm tỷ trọng 60% tổng sản phẩm và có biên lợi nhuận gần gấp đôi so với các sản phẩm tôm tươi, tôm đông lạnh. Ngoài ra, FMC có tệp khách hàng lâu năm tại thị trường Nhật Bản ưa chuộng các sản phẩm tôm tinh chế phù hợp thế mạnh của công ty.

Hưởng lợi từ hiệp định EVFTA và CPTPP: Mức thuế ưu đãi từ EVFTA và CPTPP sẽ mang đến nhiều lợi thế cho FMC với thế mạnh là sản phẩm tôm chế biến nhằm mở rộng xuất khẩu sang EU và Nhật Bản. Theo đó, thị trường Nhật Bản và EU là hai thị trường xuất khẩu chính của FMC với tỷ trọng luôn chiếm khoảng 50% - 60% trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu.

Do áp lực từ nhu cầu suy yếu tại các thị trường tiêu thụ và cạnh tranh gay gắt từ Ecuador và Ấn Độ, chúng tôi dự phóng thận trọng doanh thu thuần của FMC năm 2023F đạt 5,305 tỷ đồng (-7% YoY), LNST giảm nhẹ -2.1% YoY đạt 314 tỷ đồng. Dù vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của FMC, bằng phương pháp định giá Discounted Cash Flow (DCF) và EV/EBITDA, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu FMC là 50,300 đồng/cổ phiếu. Do đó đưa ra khuyến nghị Mua cho FMC với mức tăng giá tiềm năng là 22% so với giá hiện tại.

Rủi ro: (1) Rủi ro cạnh tranh; (2) Rủi ro nguồn nguyên liệu đầu vào; (3) Rủi ro tỷ giá hối đoái; (4) Rủi ro tập trung doanh thu; (5) Rủi ro dịch bệnh; (6) Rủi ro lạm phát.

VCB (Khuyến nghị Mua): Tập trung vào chất lượng tín dụng thay vì tăng trưởng trong năm 2023

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thêm 7,7% lên 116.600 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ Khả quan lên Mua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi đến giữa năm 2024, bị ảnh hưởng một phần bởi việc giảm giả định của chúng tôi đối với P/B mục tiêu của VCB từ 3,25 lần xuống 3,0 lần. Trong khi đó, chúng tôi duy trì dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 gần như không đổi (-0,4% so với Báo cáo cập nhật trước đây của chúng tôi), với mức thay đổi tương ứng là 0,6%/4,5%/-3,9%/-0,8%/-0,5% cho các năm 2023/2024/2025/2026/2027.