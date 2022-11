3 tòa tái định cư KĐT Sài Đồng hoang phế, “treo” hơn thập kỷ

Dự án nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001 – 2006, với tổng số 150 căn hộ do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco 3, trước đây là Công ty xây dựng số 3 Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư, nhằm mục đích tái định cư tại chỗ khi triển khai giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Tổng mức đầu tư dự án là 1.292,234 tỷ đồng trên diện tích đất 421.946m2. Dù đã hoàn thiện 15 năm nay nhưng 3 tòa nhà tái định cư N04 (A,B,C) cao 6 tầng với 150 căn hộ này vẫn bị bỏ hoang, không có người ở. Còn dự án mở rộng đường phố Sài Đồng cũng nằm im bất động.

Nằm ngay cạnh Khu đô thị Vinhomes Riverside, dự án này có vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi…, nhưng khu nhà tái định cư này khi hoàn thành lại không có bất cứ một hộ dân nào đến sinh sống.

Nhiều hạng mục trong 3 tòa nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.

Hạ tầng có dấu hiệu hư hỏng do nhiều năm không có người sử dụng.

Các cánh cửa ra vào các tòa nhà đã gỉ sét và luôn trong tình trạng đóng kín.

Sảnh chính thành nơi chứa hàng hóa.

Tầng 1 của các tòa nhà ngổn ngang đồ đạc, bụi bám dày đặc.

Bên trong một số căn được trưng dụng thành kho chứa đồ...

Sân bãi các tòa nhà trở thành khu tập kết vật liệu xây dựng.

Rác thải xây dựng nằm ngổn ngang trong khuôn viên chung cư tái định cư Khu đô thị mới Sài Đồng.

Diện tích đất xung quanh 3 tòa nhà tái định cư bỏ hoang trong Khu đô thị mới Sài Đồng được người dân xung quanh tận dụng trồng rau.

Nhiều diện tích đất xung quanh 3 tòa nhà được người dân tận dụng trồng rau để tăng gia.

Nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên) bị bỏ không nhiều năm nay, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí rất lớn tài sản Nhà nước.

