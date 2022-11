Chứng khoán ngày 2/11: DXG, GMD, HDG được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DXG với giá mục tiêu 39.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) báo cáo KQKD quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-4% YoY) chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh của dịch vụ môi giới cải thiện YoY từ mức nền thấp của quý 3/2021 (xem thêm trong báo cáo KQKD DXS của chúng tôi, ngày 28/10/2022) và bàn giao tại dự án Gem Sky World (GSW).

Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS của DXG tăng 195% YoY đạt 153 tỷ đồng trong quý 3/2022 do công ty ghi nhận khoản lãi thoái vốn trước thuế 190 tỷ đồng từ việc bán một lô đất trong quý.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS của DXG đạt lần lượt 4,6 nghìn tỷ đồng (-41% YoY) và 556 tỷ đồng (-37% YoY). VCSC lưu ý rằng công ty đã ghi nhận lãi trước thuế 363 tỷ đồng từ việc bán các lô đất nhỏ trong 9T 2022, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng và chiếm 31% LNTT 9T 2022. Ban lãnh đạo cho biết việc bán các lô đất nhỏ là để tập trung vào việc phát triển các dự án quy mô lớn trong trung hạn.

Do doanh thu thuần và LNST sau lợi ích CĐTS 9T 2022 của DXG hoàn thành lần lượt 51% và 52% so với dự báo cả năm tương ứng, VCSC cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2022.

Đối với quý 4/2022, VCSC kỳ vọng lợi nhuận của DXG sẽ được thúc đẩy nhờ việc tiếp tục bàn giao tại các dự án GSW và Opal Skyline ở tỉnh Bình Dương (cất nóc vào tháng 6/2022; dự kiến bắt đầu bàn giao vào tháng 11/2022). Trong khi đó, VCSC cho rằng HĐKD mảng dịch vụ môi giới có thể gặp nhiều thách thức trong quý 4/2022 do sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chững lại của thị trường BĐS và trì hoãn mở bán dự án do dư địa tăng trưởng tín dụng cho ngành BĐS bị hạn chế, cũng như lãi suất tăng thời gian qua.

Theo ban lãnh đạo, DXG ghi nhận doanh số bán hàng thấp trong quý 3/2022 (so với doanh số bán hàng nửa đầu năm 2022 là khoảng 100 triệu USD) và dự kiến sẽ mở bán lại dự án Gem Riverside sang năm 2023 thay vì đầu quý 4/2022 như trước đây do thị trường BĐS nhìn chung đang có sự chững lại. Do Gem Riverside đóng góp khoảng 60% dự báo doanh số bán hàng năm 2022 là 6,9 nghìn tỷ đồng (+58% YoY).

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng nợ vay của DXG đạt 6,0 nghìn tỷ đồng, đi ngang so với quý trước nhưng tăng 34% tính từ đầu năm chủ yếu do 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành trong 6 tháng đầu năm 2022 để tài trợ vốn lưu động. Tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của DXG tăng lên 32,5% vào cuối quý 3/2022 so với 10,9% vào cuối năm 2021.

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 63.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Gemadept (GMD) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh tăng 36% YoY đạt 992 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 93% YoY đạt 244 tỷ đồng. Lợi nhuận trong quý 3/2022 tăng trưởng ổn định được dẫn dắt bởi các mảng kinh doanh cốt lõi của GMD và thu nhập ròng từ các công ty liên kết.

So với quý 2/2022, doanh thu của GMD tăng 1,4% QoQ trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 15% QoQ trong quý 3/2022, chủ yếu do lợi nhuận thấp từ mảng vận hành cảng biển khi sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong quý giảm. VCSC lưu ý rằng GMD chưa công bố thông tin cụ thể về sản lượng hàng hóa của mảng vận hành cảng biển.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022), doanh thu của GMD tăng 31% YoY đạt 2,9 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 94% YoY đạt 806 tỷ đồng, chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi nhuận từ HĐKD tăng 68% YoY và thu nhập ròng từ các công ty liên kết tăng 109% YoY.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9T 2022 lần lượt hoàn thành 78% và 90% dự báo cả năm của chúng tôi chủ yếu do (1) lợi nhuận từ HĐKD tốt hơn dự kiến và (2) lãi ròng khác đạt 17 tỷ đồng trong 9T 2022 so với dự báo thận trọng của chúng tôi trong năm 2022 là lỗ ròng khác từ mảng cao su trị giá 55 tỷ đồng.

Khuyến nghị mua HDG với giá mục tiêu 65.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): HDG công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đạt 837 tỷ đồng (+32% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 251 tỷ đồng (+10% YoY). Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ mảng năng lượng (+161% YoY) và cho thuê văn phòng (+71% YoY), bù đắp cho doanh thu thấp hơn từ mảng bất động sản.

Trong quý 3/2022, HDG đã bàn giao 14 căn hộ tại dự án Charm Villas so với 55 căn trong 6 tháng đầu năm 2022. Tăng trưởng lợi nhuận của HDG thấp hơn so với tăng trưởng doanh thu do chi phí lãi vay cao hơn từ công suất điện mới đưa vào hoạt động vào cuối năm 2021 và lợi ích thiểu số cao hơn.

LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2022 đạt 873 tỷ đồng (+53% YoY), hoàn thành 65% dự báo năm 2022. VCSC cho rằng LNST tăng trưởng mạnh nhờ KQKD khả quan của mảng năng lượng và cho thuê văn phòng khi lợi nhuận gộp của các mảng này đã hoàn thành lần lượt 82% và 96% dự báo cả năm tương ứng.

Mặc dù VCSC cho rằng việc bàn giao dự án Charm Villas sẽ tăng tốc trong quý 4/2022 do HDG đã hoàn thành xây dựng, chúng tôi nhận thấy khả năng giảm nhẹ đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 do đóng góp lợi nhuận từ mảng bất động sản có khả năng thấp hơn dự kiến, lấn áp tiềm năng tăng dự báo đối với các mảng kinh doanh khác (quý 4 là mùa cao điểm của thủy điện và điện gió), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của HDG là một yếu tố tích cực trong môi trường lãi suất tăng. Tính đến cuối tháng 9/2022, nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của HDG giảm 85,9% so với mức 120,0% vào ngày 31/12/2021. Ngoài ra, chi phí tài chính 9 tháng đầu năm 2022 của HDG chỉ ở khoảng 68% dự báo cả năm.

Với tiền và các khoản tương đương tiền tăng 14% so với đầu năm cùng với lãi tài chính trên khoản nợ bằng đồng EUR, thu nhập tài chính 9 tháng đầu năm 2022 của HDG đã gấp đôi so với dự báo cả năm. HDG không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá USD/VND. Cuối cùng, số dư trái phiếu doanh nghiệp của HDG đạt 255 tỷ đồng vào cuối quý 3/2022 - tương đương 3,9% số dư nợ vay.