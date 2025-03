Long An: Gói thầu Sửa chữa, gia cố lề đường về tay Cty Nguyên Đồng Thuận

Vượt đối thủ dành gói thầu hơn 6,2 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Sửa chữa, gia cố lề ĐT.817 đoạn Km44+400-Km50+000 với tổng mức đầu tư khoảng 7,66 tỷ đồng.

KHLCNT được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 13571/QĐ-UBND ngày 26/12/2024, nguồn vốn từ vốn Sự nghiệp giao thông hàng năm.

KHLCNT gồm 02 gói thầu do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư, trong đó gói thầu Thi công xây dựng thực hiện thi công xây dựng công trình, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín tổ chức mời thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ” và được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia ngày 07/01/2025, hoàn thành mở thầu ngày 16/01/2025.

Theo Biên bản mở thầu ngày 16/02/2025, gói thầu có 02 nhà thầu tham dự gồm: Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại - Công nghệ Sao Việt dự thầu với giá khoảng 6,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Đồng Thuận (Công ty Nguyên Đồng Thuận) dự thầu với giá gần 6,85 tỷ đồng (giá sau giảm gần 6,294 tỷ đồng). Đến ngày 21/02/2025, tại Quyết định số KQ2500003846_2502210757 Sở Giao thông vận tải Long An đã phê duyệt Công ty Nguyên Đồng Thuận trúng thầu với giá trúng thầu khoảng 6,293 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 270 ngày.

Một phần Quyết định về việc phê duyệt KQLCNT số KQ2500003846_2502210757 ngày 21/02/2025 của Sở Giao thông vận tải Long An. Nguồn: MSC



Công ty Nguyên Đồng Thuận có năng lực thế nào?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Đồng Thuận (có địa chỉ tại Phường 5, Thành phố Tân An, Long An) thành lập năm 2014, ông Nguyễn Văn Thận là đại diện công ty. Tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, đến nay công ty đã tham gia và trúng 24/67 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (tham gia với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 150,724 tỷ đồng. Công ty Nguyên Đồng Thuận chủ yếu tham gia dự thầu tại Long An.

Trong tháng 02/2025, Công ty Nguyên Đồng Thuận đã trúng 02 gói thầu do Sở Giao thông Vận tải Long An làm chủ đầu tư. Ngoài gói thầu nêu trên, ngày 06/02/2025, tại Quyết định phê duyệt số KQ2400606152_2502061453 Sở Giao thông Vận tải Long An đã phê duyệt Công ty Nguyên Đồng Thuận trúng gói thầu Thi công xây dựng với giá trúng thầu gần 3,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 270 ngày. Tại gói thầu này, Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại - Công nghệ Sao Việt, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tài Phúc Thịnh bị trượt thầu.

Gói thầu thuộc KHLCNT dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước các tuyến ĐT.827B, huyện Châu Thành, tỉnh Long An với tổng mức đầu tư gần 4,193 tỷ đồng, được UBND tỉnh Long An phê duyệt ngày 16/12/2024 tại Quyết định số 13055/QĐ-UBND.

Trong năm 2024, Công ty Nguyên Đồng Thuận trúng 03 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) Thị xã Kiến Tường làm chủ đầu tư:

Gói thầu xây lắp Nạo vét, san sửa đê kênh 30/4 thuộc dự án Nạo vét, san sửa đê kênh 30/4 cũ, với tổng mức đầu tư 926 triệu đồng. Ngày 27/05/2024, tại Quyết định số 1361/QĐ-QLDA Ban QLDA ĐTXD Thị xã Kiến Tường đã phê duyệt Công ty Công ty Nguyên Đồng Thuận trúng thầu với giá gần 638,217 triệu đồng, thực hiện trong 180 ngày.

Gói thầu xây lắp: Nạo vét, san sửa đê kênh Tràm Chim 3 thuộc dự án Nạo vét, san sửa đê kênh Tràm Chim 3 với tổng mức đầu tư gần 1,853 tỷ đồng. Gói thầu được Ban QLDA ĐTXD Thị xã Kiến Tường phê duyệt tại Quyết định số 1295/QĐ-QLDA ngày 21/05/2024, Công ty Công ty Nguyên Đồng Thuận trúng thầu với giá gần 1,181 tỷ đồng thực hiện gói thầu 150 ngày.

Gói thầu: Thi công Cầu kênh 364 xã Thạnh Trị thuộc dự án Cầu kênh 364 xã Thạnh Trị với tổng mức đầu tư 2,304 tỷ đồng, Công ty Nguyên Đồng Thuận được Ban QLDA ĐTXD Thị xã Kiến Tường phê duyệt trúng thầu với giá gần 1,724 tỷ đồng, thực hiện 150 ngày.