Cấp nước Gia Định: Công ty Minh Trang 1 ngày trúng 2 gói thầu

Cuộc đua “song mã”

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/2/2025, Công ty CP xây dựng Minh Trang (Công ty Minh Trang) được ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Công ty CP cấp nước Gia Định ký Quyết định số KQ2500007888_2502261439 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư thay mới ống mục 02 bên lề đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến Phan Chu Trinh), phường 12, quận Bình Thạnh; với giá trúng thầu 3,816 tỷ đồng.

Một phầnQuyết định số KQ2500007888_2502261439. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 20/12/2024, của Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Gia Định ký Quyết định số 87/QĐ-GĐ ngày 20/12/2024 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu Gói thầu trên; Đến ngày 7/1/2025, Giám đốc Công ty CP cấp nước Gia Định ký Quyết định số E2500007888_2501071631 phê duyệt E-HSMT.

Gói thầu do Công ty TNHH MTV XD DV Thương mại Ngọc Vân đảm nhiệm tư vấn lập hồ sơ mời thầu; được hoàn thành mở đóng thầu ngày 17/1/2025; theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có giá dự toán 3,956 tỷ đồng; có 2 nhà thầu tham dự, ngoài Công ty Minh Trang còn có Công ty CP XD Hạ tầng kỹ thuật ngầm tham dự nhưng trượt thầu.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Công ty CP XD Hạ tầng kỹ thuật ngầm trượt thầu, do kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt của chỉ huy trưởng công trường cũng như chứng chỉ, trình độ chuyên môn đã từng làm chỉ huy trưởng công trường không đáp ứng được các nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.

1 ngày trúng 2 gói thầu

Công ty CP xây dựng Minh Trang được thành lập tháng 12/2010; có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM; do bà Trương Thị Thùy Trang là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 6/2014, theo ghi nhận, đến ngày 4/3/2025, đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 73 gói, trượt 37 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 132,737 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập. Trong đó, có khoảng 8,919 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu.

Theo tìm hiểu của PV, nhà thầu thường tham dự và trúng nhiều gói thầu tại các doanh nghiệp ngành nước như: Công ty CP cấp nước Gia Định (trúng 26/46 gói thầu, 3 gói thầu chưa có kết quả; với tổng giá trị 58,673 tỷ đồng); Công ty CP cấp nước Bến Thành (trúng 33/48 gói thầu; với tổng giá trị 45,907 tỷ đồng); Công ty CP cấp nước Thủ Đức (trúng 12/16 gói thầu; với tổng giá trị 26,239 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ngoài gói thầu nói trên, cũng trong ngày 26/2, nhà thầu được Công ty CP cấp nước Gia Định phê duyệt trúng Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PTMLCN đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến Phan Chu Trinh), phường 12, quận Bình Thạnh; với giá trúng thầu: 2,379 tỷ đồng; thời gian thực hiện 36 ngày (theo Quyết định số KQ2500001747_2502261517 ngày 26/2/2025).

Trụ sở Công ty CP cấp nước Gia Định. Ảnh website Công ty.

Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho biết, tham dự Gói thầu trên còn có Công ty CP XD Hạ tầng kỹ thuật ngầm tham dự nhưng trượt thầu, do không đáp ứng kết quả đánh giá về năng lực kinh nghiệm; và Công ty TNHH tư vấn đầu tư XD và hạ tầng An Phát tham dự nhưng trượt thầu, do không đáp ứng kết quả đánh giá về kỹ thuật.