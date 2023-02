Chứng khoán ngày 20/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 80.300 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : VCSC đã tham dự cuộc họp gặp gỡ NĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ngày 16/02, trong đó ban lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng kinh doanh năm 2023 và tình hình kinh doanh tại các thị trường quốc tế của công ty.

Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu thuần năm 2023 sẽ đạt từ 135 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) đến 150 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và lợi nhuận ròng đạt từ 4,2 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) đến 4,7 nghìn tỷ đồng (+15% YoY).

Ngoài ra, ban lãnh đạo kỳ vọng khả năng phục hồi chi tiêu của người tiêu dùng sẽ bắt đầu sớm nhất là vào giữa quý 3/2023 hoặc vào quý 4/2023 trong kịch bản cơ sở. Mặc dù dự báo doanh thu là mức bình quân trong phạm vi kế hoạch của MWG, nhưng lợi nhuận ròng dự kiến của VCSC cao hơn 6% so với cận trên trong kế hoạch của công ty.

Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Khuyến nghị mua TCB với giá mục tiêu 43.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 3,1% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) xuống 43.100 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị MUA.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do định giá thấp hơn đến từ cả phương pháp thu nhập thặng dư và P/B mục tiêu do (1) mức giảm tổng cộng 4,0% trong dự báo cho LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 và (2) mức tăng chi phí vốn chủ sở hữu của TCB từ 15,3% lên 15,5% do cập nhật hệ số beta.

VCSC điều chỉnh giảm 7,4% LNST sau lợi ích CĐTS 2023 xuống còn 20,1 nghìn tỷ đồng (- 0,4% YoY) do dự báo cho thu nhập từ lãi (NII) năm 2023 giảm 10,1% sau khi giảm NIM 41 điểm cơ bản chủ yếu do giảm 5 điểm % trong giả định về tỷ lệ CASA.

VCSC duy trì giả định về (1) tỷ lệ nợ xấu năm 2023 ở mức 1,4% với tỷ lệ xử lý nợ/dư nợ cho vay là 0,4% và (2) chi phí tín dụng năm 2023 cho cả khoản vay và trái phiếu ở mức 0,9%, đây là các kịch bản tiêu cực nhất của TCB đưa ra cho tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự kiến; không duy trì được tỷ lệ CASA như kỳ vọng; nợ xấu cao hơn dự kiến phát sinh từ các khoản cho vay và trái phiếu doanh nghiệp.

Khuyến nghị mua DHC với giá mục tiêu 48.000 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Giữ nguyên giá mục tiêu và khuyến nghị MUA cho DHC. VCSC giữ nguyên dự báo LNST giai đoạn 2023-2025 do dự báo giá bán trung bình (ASP) giấy bao bì chắc chắn hơn bị ảnh hưởng bởi dự báo chi phí thùng carton cũ (OCC) cao hơn.

VCSC giảm dự báo LNST 2023 3% do giả định giá OCC đầu vào cao hơn vì giá thị trường đang có xu hướng cao hơn kỳ vọng. Cả giá OCC và giấy carton đều phục hồi khi nhu cầu của Trung Quốc cải thiện sau khi quốc gia này nới lỏng kiểm soát đại dịch và giảm thuế nhập khẩu giấy. Tuy nhiên, áp lực ngắn hạn của chênh lệch giá thấp đang hạ nhiệt, điều này hỗ trợ cho sự phục hồi của lợi nhuận hoạt động. VCSC dự báo LNST của DHC sẽ tăng 17% YoY trong năm 2023.

Chênh lệch giá của DHC đang phục hồi từ mức cơ sở thấp của nửa cuối năm 2022 khi công ty xử lý hàng tồn kho OCC đầu vào với chi phí cao và giá thị trường của cả OCC và giấy carton đều tăng.

VCSC vẫn lạc quan về khả năng DHC có thể hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu thụ giấy bao bì tại Việt Nam trong dài hạn nhờ khả năng cạnh tranh về chi phí và mở rộng công suất thông qua nhà máy Giao Long 3 (GL3) theo kế hoạch sẽ mở rộng 120% công suất giấy của công ty vào năm 2026.

P/E năm 2023/2024 của DHC là 7,2x/5,6x so với P/E trượt trung bình 10 năm của các công ty cùng ngành là 10,4x. Yếu tố hỗ trợ: GL3 — chưa đưa nhà máy này vào mô hình dự báo dự báo vì kế hoạch của công ty về danh mục sản phẩm và vốn XDCB chưa được hoàn thiện.

Rủi ro chính theo quan điểm: Áp lực tăng giá bán do các đối thủ cạnh tranh tăng công suất.