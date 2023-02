Tỷ phú muốn mua Manchester United với giá kỷ lục giàu cỡ nào?

Mới đây, ông Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, một thành viên của Hoàng gia Qatar xác nhận đã gửi hồ sơ đấu thầu mua lại 100% cổ phần của Manchester United. Tuyên bố không đưa ra chi tiết nào về số tiền song một số nguồn tin cho biết Sheikh Jassim sẽ chi ra mức giá kỷ lục 6 tỷ USD để chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đua này. Ảnh: Getty Ông Sheikh Jassim là con trai của một cựu Thủ tướng Qatar, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia ưu tú của Anh ở Sandhurst. Ảnh: News Sheikh Jassim là thành viên của gia đình hoàng gia với tổng tài sản ròng ước tính vào khoảng 335 tỷ USD. Con số này cao hơn gần 300 lần tổng tài sản của Messi (620 triệu USD) và Ronaldo (490 triệu USD) cộng lại. Ảnh: News Nhờ khối tài sản khổng lồ, các thành viên Hoàng gia Qatar có cuộc sống giàu có và vương giả bậc nhất khiến nhiều người choáng ngợp. Ảnh: The Free Library Gia đình Hoàng gia Qatar sống trong Cung điện dát vàng. Công trình này bao gồm 15 cung điện khác nhau và bãi đậu xe có sức chứa hơn 500 ôtô, ước tính chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD. Ảnh: Getty Không gian bên ngoài lộng lẫy của Cung điện Hoàng gia Qatar. Ảnh: Behance Bên cạnh đó, hoàng gia Qatar còn sở hữu siêu du thuyền Katara, một trong những siêu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới. Ảnh: SCMP Chiếc máy bay phản lực từng thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Qatar được bán vào năm 2018, được cho là trị giá 500 triệu bảng. Ảnh: The Sun Gia tộc Al Thani cũng sở hữu bộ sưu tập siêu xe ấn tượng, trong đó có chiếc McLaren P1. Ảnh: The Sun Video; Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple.Nguồn: VTV24

