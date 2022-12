Chứng khoán ngày 20/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DRC với giá mục tiêu 23.500 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 30% giá mục tiêu còn 23.500 đồng/CP nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) do giá cổ phiếu của DRC đã giảm 32% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) điều chỉnh giảm 13% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2024 và (2) nâng giả định WACC (13,5% so với 12,6% trong dự báo trước đây) do nâng giả định phần bù rủi ro (ERP) và chi phí nợ vay, được bù đắp một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ việc cập nhập mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023 và nâng giả định tốc độ tăng trưởng đạt 2%.

Dự báo doanh thu năm 2023 đạt 5,6 nghìn tỷ đồng (+8,9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 323 tỷ đồng (+0,3% YoY). VCSC dự phóng doanh thu tăng trưởng chậm chủ yếu do kỳ vọng nhu cầu giảm trong năm 2023 do kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 cũng bị ảnh hưởng do VCSC dự phóng chi phí sản xuất cao hơn và năng lực định giá giảm.

VCSC điều chỉnh giảm 18% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2028 chủ yếu do chúng tôi (1) điều chỉnh giảm 28% tổng doanh số bán lốp bias giai đoạn 2023-2028 và (2) nâng tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu trung bình thêm 1,8 điểm % trong giai đoạn 2023-2028.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn dự kiến do kinh tế toàn cầu chững lại; cạnh tranh gay gắt trên thị trường lốp; chi phí đầu vào cao hơn dự kiến.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 20/12?

Khuyến nghị mua POW với giá mục tiêu 14.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố kết quả doanh thu và sản lượng 11 tháng 2022 đạt 25,4 tỷ đồng và 12,6 tỷ kWh (lần lượt hoàn thành 89% và 87% dự báo).

Sản lượng thấp hơn dự kiến chủ yếu đến từ nhà máy NT2 và Vũng Áng. Trước đó, NT2 đã công bố LNTT sơ bộ năm 2022 là 796 tỷ đồng (chỉ tương đương 86% dự báo). VCSC cho rằng kết quả này do sản lượng điện cả năm 2022 của NT2 thấp hơn dự kiến (đạt 94% dự báo của chúng tôi) do lượng tiêu thụ điện cả nước trong quý 4 thấp hơn dự kiến.

Ngoài ra, theo EVN, mực nước tại các nhà máy thủy điện miền Trung và miền Nam vẫn duy trì ở mức tốt (mà VCSC cho rằng đang tác động lên giá thị trường phát điện cạnh tranh).

Đối với nhà máy nhiệt điện than, VCSC vẫn kỳ vọng tổ máy 1 của nhà máy Vũng Áng sẽ trở lại hoạt động bình thường trong quý 2/2023. Hiện tại vẫn chưa có thông tin mới về khoản bồi thường bảo hiểm liên quan đến sự cố kỹ thuật của nhà máy (VCSC đang ước tính khoản bồi thường ít nhất đạt 300 tỷ đồng).

Đối với tiến độ thực hiện của nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4, POW vừa ký kết thành công “Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa định kỳ dài hạn khối thiết bị chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4” (LTMA) với liên danh nhà thầu GE Global Parts & Products GmbH và GE International Inc. (GE) sau 8 tháng đàm phán.

Với hợp đồng này, GE sẽ cung cấp cho POW toàn bộ vật tư và dịch vụ cho việc sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính (gồm tua bin khí, tua bin hơi, máy phát điện, lò thu hồi nhiệt và hệ thống điều khiển (DCS)) trong 140.000 giờ vận hành đầu tiên (FFH), đồng thời cung cấp dịch vụ đào tạo về bảo trì sửa chữa cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của POW. Dự án Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ áp dụng công nghệ tua bin khí mới nhất 9HA.02.

Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của POW so với dự báo cả năm 2022. VCSC hiện đang có khuyến nghị MUA cho POW với giá mục tiêu là 14.400 VND/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua VTP với giá mục tiêu 33.900 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ bất thường tổ chức theo hình thức trực tuyến của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) diễn ra vào ngày 6/12.

ĐHCĐ đã thảo luận về kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2022 của công ty, tình hình thiếu hụt nhiên liệu, kế hoạch kinh doanh 2023 - 2025 và tiến độ thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PGB).

PLX đề xuất điều chỉnh giảm 90% dự báo LNTT năm 2022 xuống 300 tỷ đồng (so với dự báo là 567 tỷ đồng) và đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu 12% thay vì cổ tức bằng tiền mặt 1.200 đồng/cổ phiếu (cũng là dự báo hiện tại của VCSC).

Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ sở hữu tại PLX ở mức 75,87% cho đến năm 2025 và PLX đặt mục tiêu hoàn thành thoái vốn PGB trong nửa đầu năm 2023.

VCSC có khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 28.400 đồng/cp.