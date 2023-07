Chứng khoán ngày 12/7: Cổ phiếu nào tiềm năng?

BCG (Khuyến nghị Khả quan): Tiềm năng tăng trưởng ngắn và dài hạn

VNDirect : KQKD Q1/23 của BCG giảm mạnh 44% svck xuống còn 701,3 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu mảng xây dựng thấp hơn từ Tracodi cũng như thị trường bất động sản đóng băng.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy tiềm năng tăng trưởng của BCG cả trong ngắn hạn và dài hạn nhờ (1) Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí lãi vay; (2) Bàn giao lượng lớn sản phẩm từ các dự án đã mở bán. Chúng tôi kỳ vọng BCG sẽ bàn giao một phần dự án Hội An D'Or và Malibu Hội An trong năm 2023, mang lại doanh thu 2.495 tỷ đồng (+130% scvk), và ghi nhận doanh thu đạt 2.012 tỷ đồng (-19% svck) trong năm 2024; (3) Năng lượng tái tạo là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Chúng tôi dự báo doanh thu mảng điện của BCG sẽ đạt 1.186 tỷ đồng (+11% svck) trong năm 2023 và 1.643 tỷ đồng (+38% svck) trong năm 2024. Ngoài ra, BCG đang có danh mục khoảng 670 MW đang chờ cơ chế giá mới cho các dự án NLTT để tiếp tục triển khai.

TNG (Khuyến nghị Mua): Ngôi sao sáng ngành dệt may

Mirae Asset : TNG hoạt động trong lĩnh vực may công nghiệp xuất khẩu. Hiện nay, TNG sở hữu quy mô lớn với 18 chi nhánh và 322 dây chuyền may trên khắp tỉnh Thái Nguyên. Năm 2022, kết quả kinh doanh vượt trội đã giúp TNG trở thành công ty đứng thứ 2 niêm yết trên sàn ngành dệt may về giá trị xuất khẩu dệt may.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt: Quý 1/2023, TNG tiếp tục duy trì tăng trưởng khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng (LNST) lần lượt là 1.334 tỷ đồng và 44 tỷ đồng, tăng 6% và 14% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,5% lên 14,8% YoY. TNG duy trì được đơn hàng ổn định từ đối tác lâu năm như Decathlon, The Children Place và Columbia Sportswear.

Theo Tổng cục Thống kê xuất khẩu hàng dệt may tháng 4/2023 tại Mỹ và EU lần lượt đạt 1,12 tỷ USD và 326 triệu USD lần lượt tăng 2,4% và 19,2% so với tháng trước. Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp. Điều này phản ánh tăng trưởng bán lẻ thời trang tại Mỹ và EU đang phục hồi. Chúng tôi kỳ vọng tiêu thụ hàng may mặc tại Mỹ sẽ duy trì phục hồi rõ nét từ Quý 4/2023 khi nền kinh tế Mỹ vào chu kỳ hồi phục.

Giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục giảm: Theo Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), 4 tháng đầu năm 2023 giá bông nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.237 USD/ tấn, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp giá nguyên liệu giảm, điều giúp cải thiện biên lợi nhuận của TNG cũng như các doanh nghiệp trong ngành.

Doanh thu đột biến từ mảng bất động sản: Cụm Công Nghiêp (CCN) Sơn Cẩm 1 (quy mô 70ha) với tổng vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng, trong đó 21ha là hạ tầng phụ trợ và 49ha cho thuê. Dự án đang trong quá trình đàm phán cho thuê với khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng TNG sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu mảng cho thuê CCN ngay trong năm 2023.

Dự phóng và định giá: Năm 2023, với chiến lược tiếp tục duy trì nhận các đơn hàng giá trung bình thấp để duy trì hoạt động kinh doanh, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 7.151 tỷ đồng tăng 5,6% so với cùng kỳ, LNST đạt 359 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ: 1) Doanh thu mảng dệt may & gia công đạt 6.933 tỷ đồng tăng 3,4%YoY; 2) Dự kiến ghi nhận doanh thu cho thuê 15 ha CCN; 3) Biên lợi nhuận gộp ở mức 15,4%, chủ yếu nhờ mảng bất động sản khu công nghiệp.

Chúng tôi ước tính EPS forward 2023 đạt 3.165 đồng/cp, tương ứng mức P/E forward ở mức 6,3 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho TNG: 1) Triển vọng xuất khẩu dệt may phục hồi mạnh từ năm 2024; 3) Kỳ vọng phần lợi nhuận đóng góp của CCN Sơn Cẩm 1.

POW (Khuyến nghị Khả quan): Doanh nghiệp điện khí hàng đầu sẽ được hưởng lợi từ xu hướng phát triển công suất điện khí

VNDirect : Chúng tôi cho rằng POW - doanh nghiệp điện khí hàng đầu sẽ được hưởng lợi từ xu hướng phát triển công suất điện khí mạnh mẽ theo những định hướng rõ ràng trong QHĐ8. Doanh nghiệp đang là chủ đầu tư của một trong những dự án trọng điểm, dự kiến sẽ là nhà máy điện khí sử dụng LNG đầu tiên tại Việt Nam - Nhơn Trạch 3&4 (1.600MW), đồng thời liên doanh đầu tư (30%) vào một dự án điện khí khác đó là LNG Quảng Ninh (1.500MW). Trong khi Nhơn Trạch 3&4 sẽ đi vào vận hành từ lần lượt Q4/24 và Q2/25, LNG Quảng Ninh sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-30.