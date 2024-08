5 loại gỗ quý hiếm có tiền cũng khó mua được

Gỗ Bocote là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất thế giới với giá trị kinh thế lên tới 100 USD/ 30cm (tương đương 2,35 triệu đồng). Ảnh: Usvintagewood Nhờ sự tương phản giống như ngựa vằn và hình dáng đậm nét, gỗ Bocote được nhiều người ưa chuộng để sản xuất đồ nội thất và sàn nhà. Ảnh: Getty Gỗ mun đen Châu Phi cũng được coi là một trong những loại gỗ đắt nhất thế giới với mức giá 100 USD/ 30cm (tương đương 2,35 triệu đồng). Ảnh: Usvintagewood Gỗ mun đen châu Phi dày và cứng, chủ yếu được sử dụng làm nhạc cụ do có đặc tính âm thanh tuyệt vời. Ảnh: Wood DemandGỗ đàn hương được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì mùi hương thơm ngát và lưu lại lâu. Sản lượng giảm khiến gỗ đàn hương ngày càng hiếm và đắt đỏ, khoảng gần 2 triệu đồng/30cm. Ảnh: Usvintagewood Hương thơm của loại gỗ này có thể giúp con người trấn tĩnh, giảm stress và bất an. Vì vậy, gỗ đàn hương thường được chưng cất để làm tinh dầu hoặc là nguyên liệu để chế tạo nước hoa. Ảnh: Saje Natural Wellness Gỗ ngà hồng có xuất xứ từ Châu Phi, màu hồng đẹp mắt, có độ bền cao và chống mục nát. Ảnh: Usvintagewood Gỗ ngà hồng cũng là một trong những loại gỗ hiếm nhất trên thế giới, giá khoảng hơn 700.000 đồng/30 cm. Ảnh: Cook Woods Bubinga - gỗ cẩm lai hồng là loại gỗ to, màu nâu đỏ với sọc tím hoặc đen, thớ gỗ mịn, dễ đánh bóng... Loại gỗ này có nguồn gốc từ Nam Phi với độ bền cao. Ảnh: Usvintagewood Gỗ cẩm lai hồng thường được dùng để chế tạo nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, giá khoảng 200.000 đồng/30 cm. Ảnh: Cook Woods

Gỗ Bocote là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất thế giới với giá trị kinh thế lên tới 100 USD/ 30cm (tương đương 2,35 triệu đồng). Ảnh: Usvintagewood Nhờ sự tương phản giống như ngựa vằn và hình dáng đậm nét, gỗ Bocote được nhiều người ưa chuộng để sản xuất đồ nội thất và sàn nhà. Ảnh: Getty Gỗ mun đen Châu Phi cũng được coi là một trong những loại gỗ đắt nhất thế giới với mức giá 100 USD/ 30cm (tương đương 2,35 triệu đồng). Ảnh: Usvintagewood Gỗ mun đen châu Phi dày và cứng, chủ yếu được sử dụng làm nhạc cụ do có đặc tính âm thanh tuyệt vời. Ảnh: Wood Demand Gỗ đàn hương được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì mùi hương thơm ngát và lưu lại lâu. Sản lượng giảm khiến gỗ đàn hương ngày càng hiếm và đắt đỏ, khoảng gần 2 triệu đồng/30cm. Ảnh: Usvintagewood Hương thơm của loại gỗ này có thể giúp con người trấn tĩnh, giảm stress và bất an. Vì vậy, gỗ đàn hương thường được chưng cất để làm tinh dầu hoặc là nguyên liệu để chế tạo nước hoa. Ảnh: Saje Natural Wellness Gỗ ngà hồng có xuất xứ từ Châu Phi, màu hồng đẹp mắt, có độ bền cao và chống mục nát. Ảnh: Usvintagewood Gỗ ngà hồng cũng là một trong những loại gỗ hiếm nhất trên thế giới, giá khoảng hơn 700.000 đồng/30 cm. Ảnh: Cook Woods Bubinga - gỗ cẩm lai hồng là loại gỗ to, màu nâu đỏ với sọc tím hoặc đen, thớ gỗ mịn, dễ đánh bóng... Loại gỗ này có nguồn gốc từ Nam Phi với độ bền cao. Ảnh: Usvintagewood Gỗ cẩm lai hồng thường được dùng để chế tạo nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, giá khoảng 200.000 đồng/30 cm. Ảnh: Cook Woods