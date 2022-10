Kinh doanh bi đát, May Quốc tế Thắng Lợi lại bị phạt

Ngày 30/9, CTCP May Quốc tế Thắng Lợi (UPCoM: TLI) đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TPHCM cho thời kỳ thanh tra 2019-2020.

Theo đó, May Quốc tế Thắng Lợi đã có hành vi khai sai số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, hạch toán các chi phí được giảm trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019.

Do đó, May Quốc tế Thắng Lợi bị phạt hơn 31 triệu đồng về những hành vi này, đồng thời bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 55,6 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế hơn 4 triệu đồng.

Ngược lại, May Quốc tế Thắng Lợi được miễn số tiền chậm nộp thuế gần 11 triệu đồng do thuộc diện hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của Covid-19 năm 2020 và 2021. May Quốc tế Thắng Lợi cũng được giảm khấu trừ 229 triệu đồng và giảm lỗ 599 triệu đồng năm 2020.

Như vậy, tổng số tiền May Quốc tế Thắng Lợi phải nộp là gần 91 triệu đồng.

Trước đó hồi năm 2020, May quốc tế Thắng Lợi cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM cho thời kỳ thanh tra 2016-2018. Cụ thể, Thắng Lợi đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và bị phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp gần 31 triệu đồng. Thắng Lợi bị truy thu 155 triệu đồng, trong đó số tiền truy thu thuế TNDN là 127 triệu đồng, số tiền truy thu thuế TNCN là gần 28 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn phải nộp hơn 40 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu mà Thắng Lợi phải nộp là 225 triệu đồng. Công ty May quốc tế Thắng Lợi hoạt động trong lĩnh vực may trang phục và chăn, ga, gối... Sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, châu Âu...

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2018-2019 May Quốc tế Thắng Lợi có lãi lần lượt là 1,8 tỷ và 184 triệu đồng. Tuy nhiên sang năm 2020 và 2021 ảnh hưởng của Covid-19 nên doanh nghiệp này chìm trong thua lỗ lần lượt là 1,9 tỷ và 4,8 tỷ đồng. Hiện công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý 1 cũng như quý 2 của năm 2022.