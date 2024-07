Chủ tịch Lương Trí Thìn rời ghế, Đất Xanh làm ăn sao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) ghi nhận doanh thu thuần gần 1.126 tỷ đồng, tăng 57,7% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp của công ty đạt 539 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ, kéo biên lãi gộp lên 47,9%, cùng kỳ đạt 40,6%.



Doanh thu từ bán căn hộ và đất nền của Đất Xanh ở quý này là 754 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản là 287 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản là 66 tỷ đồng và doanh thu từ hợp đồng xây dựng gần 20 tỷ đồng, đều tăng ở tất cả các mảng.

Lợi nhuận quý II/2024 của Đất Xanh giảm mạnh.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm tới 99% so với cùng kỳ, vỏn vẹn gần 4,5 tỷ đồng. Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết cũng tăng hơn 3,6 lần lên gần 16 tỷ đồng. Dù chi phí tài chính và chi phí quản lý được tiết giảm lần lượt 33% và 26% còn 107 tỷ đồng và 74 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng lại tăng gấp đôi lên 212 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.191 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ. Năm 2024, Đất Xanh lên kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Tính đến thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Đất Xanh ở mức 28.951 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Nợ phải trả công ty tại thời điểm cuối quý II giảm 8% so với đầu năm xuống 13.389 tỷ đồng, với hơn 80% là nợ ngắn hạn (10.763 tỷ đồng). Nợ vay tại thời điểm cuối tháng 6 vẫn trên 5.000 tỷ đồng nhưng đã giảm nhẹ 4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty tăng gần 10% so với đầu năm lên mức 15.563 tỷ đồng.

Ông Lương Trí Thìn là người sáng lập Đất Xanh.

Trước đó, ngay khi kết thúc quý II/2024, ông Lương Trí Thìn bất ngờ thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Đất Xanh kể từ ngày 3/7 để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn.

Ông Lương Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Đất Xanh, được giao giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn này kể từ ngày 3/7.