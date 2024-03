Bán công ty con giá gấp 10, Đất Xanh lãi lỗ thế nào?

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, hé lộ một số sự kiện quan trọng của Đất Xanh trong năm qua.



Theo đó, vào ngày 5/10/2023, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần DBFS với giá chuyển nhượng là 1.410.800.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 0210/2023/NQ-DBFS. Theo đó, số tiền lãi từ việc chuyển nhượng này là hơn 14 tỷ đồng, gấp 10 lần giá bán.

Công ty Cổ phần DBFS có tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Đất Xanh E&C, thành lập ngày 9/3/2021 với vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, do Tập đoàn Đất Xanh nắm 80%, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Đất Xanh nắm 18% và ông Lê Hào - Tổng giám đốc của Đất Xanh E&C sở hữu 2% còn lại.

Tập đoàn Đất Xanh bán công ty con, thu về gấp 10 lần giá bán

Đến 25/5/2023, DBFS hạ vốn điều lệ về hơn 1,76 tỷ đồng rồi đến ngày 12/12/2023 - sau khi bị Đất Xanh bán đi - DBFS lại tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Trước khi đổi tên, Đất Xanh E&C từng được Đất Xanh giới thiệu là "mảnh ghép tiếp theo trong định hướng chiến lược mới và là viên gạch đầu tiên trong ngành xây dựng" của tập đoàn này, là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp phát triển dự án bất động sản và tổng thầu xây dựng trọn gói, với mô hình DBFS (tên đầy đủ là Development - Build - Finance - Sales và Marketing, tạm dịch là phát triển - xây dựng - tài chính - tiếp thị kinh doanh).

Hơn một tháng sau khi thành lập, DBFS đã chính thức ra mắt và ký kết những hợp đồng hợp tác đầu tiên với tổng diện tích các quỹ đất hơn 200 ha, trong đó, hai dự án tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Long An có tổng quy mô hơn 30 ha.

Tại Bình Phước, công ty hợp tác với Đất Xanh Miền Nam, một thành viên cùng hệ sinh thái Đất Xanh, để phát triển và làm tổng thầu xây dựng dự án Khu dân cư Đất Mới Minh Hưng quy mô 16 ha, nằm tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Tại tỉnh Long An, Đất Xanh E&C cũng ký kết hợp tác với một cá nhân để phát triển dự án và tổng thầu xây dựng một khu dân cư quy mô gần 17 ha.

DBFS không phải là thương vụ chuyển nhượng doanh nghiệp duy nhất của Tập đoàn Đất Xanh trong năm 2023.

Theo đó, vào ngày 26/6/2023, Hội An Invest, công ty con của Đất Xanh, đã hoàn tất việc chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview với giá chuyển nhượng là 650 tỷ đồng, lãi 315 tỷ đồng.

Vào ngày 28/12/2023, Hà An, công ty con khác của DXG, đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng FBV với giá chuyển nhượng là 92 tỷ, lãi 167 triệu đồng.

So với báo cáo tự lập, kết quả kinh doanh của Tập đoàn Đất Xanh trong báo cáo kiểm toán không thay đổi quá lớn so với báo cáo tài chính quý 4 đã công bố trước đó. Cụ thể, trong năm 2023, doanh thu thuần của DXG đạt 3.725 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ, giảm 72%.

Đất Xanh cho biết nguyên nhân lợi nhuận năm 2023 giảm mạnh là vì ảnh hưởng chung của thị trường, sự hồi phục của mảng dịch vụ bất động sản trong quý 4/2023 chưa đủ bù đắp cho cả năm 2023.