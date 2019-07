"Chủ nhân" Phạm Băng Băng, Lý Thần, AngelaBaby khốn đốn vì lỗ nặng, vay nợ hàng ngàn tỷ

Ngày 4/7, Hoa Nghị Huynh Đệ thông báo sẽ bán và cho thuê thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ và cơ sở vật chất của 4 rạp chiếu phim cho Công ty TNHH Tài chính Hà Bắc để thu về 40 triệu NDT (khoảng 5,8 triệu USD) trong vòng 24 tháng.

Hoa Nghị Huynh Đệ là tập đoàn giải trí tư nhân hàng đầu tại Trung Quốc Đại lục, được thành lập vào năm 1994 bởi hai anh em Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi. Hoa Nghị Huynh Đệ chính là công ty chủ quản của hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ đình đám như Lý Băng Băng, Lý Thần, Angelababy, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh...

Các ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ như Vương Trung Quân, Phùng Tiểu Cương, Phạm Băng Băng, Vương Trung Lỗi tại một sự kiện của Hoa Nghị Huynh Đệ. Ảnh: Baidu.

Hoa Nghị Huynh Đệ cũng là nhà sản xuất rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và ăn khách như Thiên hạ vô tặc, Đường sơn đại địa chấn, Họa bì, Dương gia tướng, Tây du: Hàng ma thiên, Thần thám Địch Nhân Kiệt... Ngoài ra, tập đoàn này còn sở hữu một chuỗi rạp chiếu phim, một công ty sản xuất chương trình truyền hình, một hãng thu âm.



Lao đao vì lỗ nặng, phim bị cấm chiếu

Theo Tân Hoa xã, sau năm 2017 làm ăn khấm khá với khoản lãi ròng 120 triệu USD, năm 2018 Hua Nghị Huynh Đệ lao đao trong cơn sóng gió. Trong báo cáo tài chính công bố hồi tháng 4, Hoa Nghị Huynh Đệ cho biết cả năm 2018 lỗ tới 1,09 tỷ NDT, tương đương 162,43 triệu USD.

Nguyên nhân là do một số phim lớn của hãng không đạt doanh thu phòng vé như mong đợi, trong khi một số khoản đầu tư vào các công ty giải trí trong nước và nước ngoài không đem lại kết quả thuận lợi. Quý I/2019, Hoa Nghị Huynh Đệ tiếp tục lỗ 125 triệu NDT (18,1 triệu USD).

Cuối tháng 6/2019, giá cổ phiếu của Hoa Nghị Huynh Đệ sụt giảm thêm 8% sau khi hãng thừa nhận không thể phát hành bom tấn Bát bách vào ngày 5/7 như dự kiến. Một số nguồn tin cho biết bộ phim không vượt được qua khâu kiểm duyệt vì có nhiều chi tiết sai lệch với lịch sử.

Hai ông chủ của Hoa Nghị Huynh Đệ trong một lễ trao giải. Ảnh: Baidu.

Hoa Nghị Huynh Đệ đầu tư tới 80 triệu USD để sản xuất Bát bách và kỳ vọng phim đạt doanh thu phòng vé 3 tỷ NDT (khoảng 436 triệu USD). Tác phẩm chiến tranh này từng được truyền thông Trung Quốc so sánh với bộ phim Dunkirk của đạo diễn nổi tiếng Christopher Nolan.



Có khả năng Bát bách bị cấm phát hành vĩnh viễn. Theo Variety, đây là cú đòn rất nặng giáng vào Hoa Nghị Huynh Đệ trong tình cảnh công ty gặp nhiều khó khăn. Danh sách các bộ phim do hãng phát hành trong năm 2019 không có bom tấn nào có thể bù đắp cho Bát bách.

Trước đó, hãng phát hành phim Thái Lan Brother of the Year nhưng tác phẩm này chỉ bán được vỏn vẹn 247.000 USD tiền vé. Sắp tới, Hoa Nghị Huynh Đệ sẽ trình chiếu 2 tác phẩm khác là The Last Wish và Destinies, nhưng kỳ vọng dành cho chúng không cao.

Vay nợ 378 triệu USD

Một số nguồn tin cho biết Hoa Nghị Huynh Đệ còn điêu đứng vì bị tình nghi có dính líu tới scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng bất chấp việc công ty phủ nhận thông tin này.

Lo ngại công ty này bị nhà chức trách Trung Quốc điều tra, nhiều nhà đầu tư đã bỏ chạy, khiến giá cổ phiếu của hãng sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục 7,36 NDT (1 USD). Giá trị vốn hóa của Hoa Nghị Huynh Đệ sụt giảm một nửa.

Theo Sohu, do kinh doanh thua lỗ nên Hoa Nghị Huynh Đệ phải vay nợ rất nhiều. Từ đầu năm 2019, hai ông chủ Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi đã đứng ra bảo lãnh để công ty vay 2,6 tỷ NDT, tương đương 378 triệu USD. Trong đó, Tập đoàn Alibaba cho Hoa Nghị Huynh Đệ vay 100 triệu USD.