Choáng ngợp vườn rau xanh, cây ăn trái trĩu quả của Hoa hậu Việt

Trong căn biệt thự 4 tầng ở quận 2 (TP HCM), Hoa hậu Giáng My dành một khu vườn rộng để trồng rau xanh và cây ăn quả. Vườn rau của Hoa hậu Giáng My được trồng trong những chậu sành hoặc khoảng đất trống quanh nhà. Tất cả đều xanh tươi, non mơn mởn. Vườn thanh long được Giáng My trồng bài bản khi thiết kế khung sắt cho cây dễ bám vào. Ngoài ra, nàng hậu còn trồng đủ các loại hoa, nhiều nhất là hoa hồng leo, toả hương thơm ngát. Ở trời Tây, Hoa hậu Dương Mỹ Linh sở hữu khu vườn với vô số cây ăn trái, hoa khoe sắc quanh năm. Yêu sắc hoa rực rỡ, Dương Mỹ Linh lựa chọn nhiều loại hoa màu đỏ, vàng tươi. Dương Mỹ Linh rang rỡi khoe cây lựu sai lúc lỉu. Những trái hồng mọc chi chít từ gốc đến ngọn. Dù rất kín tiếng về đời tư song Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn chia sẻ những hình ảnh trong khu vườn tươi tốt trong nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn ở Hà Nội, nàng hậu tận dụng mọi khoảng đất trống để trồng cây, hoa và rau sạch. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết, cải tạo đất là yếu tố quan trọng giúp rau củ, hoa phát triển tươi tốt. Người đẹp khoe thành quả thu hoạch được trong vườn nhà. Nguồn ảnh; FBNV Video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24

