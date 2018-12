Con gái ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa tài khoản tại BIDV

Dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng 2.900 tỉ đồng của 2 con ông Trần Bắc Hà đã bị thu hồi.

Ngày 15/12, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này. Con gái ông Trần Bắc Hà , nguyên chủ tịch HĐQT BIDV, cùng 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà đã bị phong tỏa tài khoản cá nhân tại BIDV.



Bà Phương hiện có hộ khẩu thường trú tại TP HCM. Trước đó, năm 2014, bà Phương thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (trụ sở tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú (do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng.

Theo đó, dự án được thực hiện tại khu "đất vàng" K200 thuộc khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị UBND tỉnh Bình Định thu hồi do chậm triển khai so với cam kết.

Cũng trong đợt này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM), Trần Anh Quang (36 tuổi; ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi; ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là những cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định. Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỉ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỉ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỉ (45% vốn).

Trước đó, cách đây vài ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đã phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV, tại địa phương này theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Các tài sản bị phong tỏa gồm 1 nhà riêng của vợ chồng ông Trần Lục Lang tại TP Quy Nhơn; Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ tại TP HCM).

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn của vợ ông Trần Bắc Hà đã được chuyển nhượng lại cho em ruột cách đây 1 năm.

Như đã thông tin, ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện lệnh khám xét các nơi ở của ông Hà và ông Lang tại Bình Định.



Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo quy định tại Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.