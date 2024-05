Choáng ngợp “biệt phủ” tiền tỷ của “Streamer giàu nhất Việt Nam“

Xemesis (Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989) được biết đến với tên gọi " streamer giàu nhất Việt Nam". Cuối năm 2022, vợ chồng Xemesis - Xoài Non chuyển từ chung cư cao cấp sang biệt thự tại Quận 2 (TP HCM). Biệt thự của Xemesis - Xoài Non gồm 4 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo. Ngôi nhà có tới 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, mỗi tầng rộng tới 100m2. Tại tầng trệt, Xemesis chỉ đặt tủ giày và bếp. Xemesis còn tạo một góc view nhìn vào trong để tiện cho những show quay nấu ăn. Trên tầng 2 là không gian phòng khách chính và 3 phòng ngủ. Nội thất từ sofa, loa, tivi, đều được lựa chọn theo phong cách phương Tây, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được nét ấm cúng. Phòng ngủ được nam streamer đập từ 3 căn phòng để tạo thành không gian mở. Phòng làm việc của Xemesis hiện đại với hệ thống đèn led và dây điện được giấu kỹ. Khu vực để quần áo được phân chia tách biệt theo sở thích của vợ và chồng. Xoài Non có cả căn phòng riêng chứa hơn 600 bộ đồ và nhiều loại phụ kiện khác. Tầng trên cùng là phòng tập gym hiện đại. Trong phòng không thiếu một dụng cụ để tập luyện nào. Nguồn ảnh; chụp màn hìnhCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

