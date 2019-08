Chi tiết trường Alaska, Global, Việt - Hàn Montessori... gắn mác “quốc tế” dỏm

Ngay sau vụ việc bé trai 6 tuổi là học sinh trường Gateway (tên đầy đủ là Trường phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway) nghi tử vong trên xe đưa đón của nhà trường, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố 11 trường Quốc tế “chuẩn xịn” trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, sau đó hàng loạt cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố nhanh chóng tháo gỡ biển, sửa tên dòng chữ Quốc tế/international. Điển hình là trường tiểu học “Quốc tế” Alaska, trường “Quốc tế” Global, mầm non Montessori, trường mầm non “Quốc tế” Việt - Hàn Montessori hay trường mầm non “Quốc tế” IQ và tiểu học “Quốc tế” IQ...

Trường tiểu học Quốc tế Alaska