Chi hơn 400 triệu mua lịch Tết: Xổ số Gia Lai làm ăn thế nào?

Về hoạt động đấu thầu, theo thống kê chưa đầy đủ của PV, Xổ số kiến thiết Gia Lai đã công bố 3 dự án phát triển; 23 kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 43 kết quả lựa chọn nhà thầu. Chỉ tính riêng năm 2024, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã công bố 12 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán gần 20 tỷ đồng trong đó có kế hoạch Cung cấp vật tư và in vé xổ số truyền thống 6 chữ số năm 2025 được đầu tư hơn 13,58 tỷ đồng. Trong lĩnh vực đấu thầu từ năm 2022 đến nay, trung bình có khoảng 3 nhà thầu tham gia/mỗi gói thầu; lĩnh vực Công ty mời thầu chủ yếu hàng hóa chiếm 44,44%; phi tư vấn 55,56%; tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,78%. Một số nhà thầu quen thuộc của Xổ số kiến thiết Gia Lai có thể kể tới: Công ty CP In đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai chuyên thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư và in vé xổ số truyền thống liên tục trong các năm 2022-2024... Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoàng Uyên Gia Lai chuyên thực hiện các gói thầu định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu...