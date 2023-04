Chân dung ông chủ Nam Long muốn làm 20.000 căn NƠXH

Theo doanh nghiệp, đây là động thái góp phần tham gia Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Nhà đầu tư ngoại "chống lưng"

Tìm hiểu cho thấy, tiền thân của Công ty CP Đầu tư Nam Long là Công ty TNHH Nam Long được thành lập vào năm 1992, thuộc thế hệ những doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này định hướng trở thành Nhà phát triển bất động sản nội địa.

Năm 1999, Nam Long cho ra mắt thành công hai thương hiệu Khu dân cư Nam Long và nhà Nam Long. Sau đó mở rộng đầu tư phát triển Bất động sản sang các tỉnh thành khác như Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai với quy mô hàng chục ha/dự án.

Tới năm 2005, Nam Long chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ 55 tỷ đồng và lần đầu ra mắt dòng sản phẩm EHome.

Bắt đầu từ năm 2008, doanh nghiệp này xuất hiện dòng vốn từ các nhà đầu tư ngoại. Nam Long tăng vốn đều lệ lên 241 tỷ đồng nhờ vào sự góp mặt của hai cổ đông chiến lược đầu tiên là Công ty Nam Việt (100% vốn Goldman Sachs) và Quỹ ASPL (thuộc tập đoàn Ireka – một tập đoàn phát triển BĐS hàng đầu Malaysia).

Năm 2010, tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng, đồng thời công bố và trao giấy chứng nhận cổ phần cho Vietnam Azela Fund (VAF) (thuộc quỹ Mekong Capital).

Đến năm 2013, Nam Long chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã chứng khoán là NLG, vốn điều lệ 955 tỷ đồng.

Năm 2014, Nam Long liên tiếp thu hút hàng loạt các nhà đầu tư như: Công ty tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ đầu tư Bridger Capital, Quỹ Probus Asia,Công ty CK TP Hồ Chí Minh (HSC), CTCP tư vấn đầu tư Hướng Việt, CT TNHH Quốc tế TMDV Tân Hiệp nâng vốn điều lệ đạt mức 1.210 tỷ đồng.

Năm 2015, tiếp tục đến Keppel Land trở thành cổ đông chiến lược mới của Nam Long, nâng vốn điều lệ Công ty lên 1.340 tỷ đồng. Ở cấp độ dự án, tập đoàn Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad bắt tay cùng Nam Long để phát triển các dự án chiến lược mới. Cũng trong năm này, Công ty đã ra mắt thị trường dòng sản phẩm Flora với dự án Flora Anh Đào tại Quận 9.

Năm 2017, Nam Long tiếp tục hợp tác cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad phát triển dự án Mizuki Park với tổng mức vốn đầu tư dự kiến lên đến hơn 7.000 tỷ đồng.

Ghi nhận tới năm 2022, doanh số của Nam Long đạt mức kỷ lục 10.000 tỷ đồng - con số cao nhất từ trước bất chấp nhiều khó khăn, thách thức của thị trường. Doanh thu cả năm 2022 của NLG đạt gần 4.339 tỷ đồng, lãi gộp của Nam Long Group ghi nhận hơn 1.984 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021.

Nam Long lên kế hoạch 20.000 căn nhà ở xã hội trong tương lai - Ảnh: internet

Hệ sinh thái “khủng”, kế hoạch khiêm tốn

Sau nhiều năm, Nam Long xây dựng cho mình một hệ sinh thái khá hoàn chỉnh gồm nhóm các doanh nghiệp phát triển quỹ đất, nhóm phát triển khu đô thị & nhà ở, nhóm phát triển bất động sản thương mại & đầu tư mạo hiểm.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land mới được thành lập năm 2021 với nhiệm vụ chính là tìm kiếm, mở rộng quỹ đất cho Tập đoàn.

Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long được sáng lập năm 2007, bắt nguồn từ ý tưởng phát triển thị trường căn hộ vừa túi tiền, phát triển dòng sản phẩm nhà ở xã hội EhomS nhà ở xã hội của Tập đoàn Nam Long. Doanh nghiệp này đã mở bán thành công giai đoạn 1 dự án Ehome tại Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Long An) và đã triển khai giai đoạn 2 dự án này trong năm 2022.

Công ty CP Đầu tư Nam Phan có số vốn điều lệ là 311 tỷ đồng đang trong quá trình hoàn tất các hạng mục thành phần còn lại của dự án khu dân cư Phú Hữu với tổng quy mô 17,8ha, tọa lạc tại phường Phú Hữu, quận 9. Trong đó, dự án EhomeS Phú Hữu quy mô 1.240 căn hộ là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Nam Long Group triển khai. Đây dự kiến cũng sẽ là doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu các dự án tương tự mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong tương lai với mảng này.

Hay Công ty CP BĐS Nguyên Sơn thành lập năm 1999, với mục đích phát triển quỹ đất khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Hiện tại đang tập trung hoàn tất việc xây dựng và bàn giao các hạng mục nhà ở xã hội, nhà phố liền kề, khu biệt thự của dự án Nguyên Sơn quy mô 10ha ngay trục đại lộ giao thông Nguyễn Văn Linh.

Công ty CP Nam Long VCD thành lập năm 2011, nhằm tập trung phát triển khu đô thị mới Waterpoint 355ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là dự án có quy mô lớn nhất của Tập đoàn Nam Long. Trong năm 2018, Nam Long đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Southgate Urban Development Co., Ltd và các nhà đầu tư trong nước để triển khai khu đất 164,9ha trong tổng số 355ha dự án. Hiện tại Nam Long VCD đang thực hiện phát triển dự án theo giai đoạn 2 trong khu đất còn lại.

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Nam Long còn có Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai có vốn điều lệ lên tới 2.587 tỷ đồng, là chủ đâu tư dự án Đồng Nai Waterfront quy mô 169,3ha tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa. Doanh nghiệp này tiền thân là Công ty 100% sở hữu vốn của Công ty Portsville (công ty con của Keppel Land Việt Nam). Năm 2019, Nam Long đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 70% cổ phần tại doanh nghiệp để gia tăng quỹ đất.

Với hệ sinh thái dày đặc, nhưng Công ty mẹ Nam Long mới thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với 4.836 tỷ đồng doanh thu và 586 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng chỉ lần lượt là 11% và 5% so với năm 2022.

Năm 2023 sẽ tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền (Affordable housing), như Ehome (1-1,5 tỷ đồng/căn), Flora (1,5-3 tỷ đồng/căn), Valora (3-5 tỷ đồng/căn)...