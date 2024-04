Chân dung Asia New Generation đầu tư nhà máy rác 40 triệu USD

Cụ thể, chiều ngày 29/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi đã làm việc với Công ty Asia New Generation (trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh) về chủ trương đầu tư dự án xử lý rác thải phát điện tại huyện Xuân Lộc.



Tại buổi làm việc, ông Willy Andreas Kirsch, Chủ tịch HĐQT Công ty Asia New Generation cho biết, muốn đầu tư dự án môi trường tại Đồng Nai. Qua tìm hiểu công ty đề xuất thực hiện dự án tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

Nơi xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Cù Lao Xanh xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Dự án này sử dụng công nghệ xử lý rác hiện đại của Đức, đó là công nghệ nhiệt phân. Rác thải không cần phân loại, không đem đốt trực tiếp, mà xử lý rác bằng phương pháp khí hóa nên hạn chế phát sinh khí thải, có thể tạo ra từ 1,2 - 1,8 MWh điện năng/tấn rác.

Dự án có năng lực xử lý 400 tấn rác/ngày, nguồn vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD. Sau đó có thể nâng lên 1 ngàn tấn/ngày. Công ty kiến nghị tỉnh có hướng dẫn pháp lý, đề xuất bổ sung dự án vào quy hoạch điện VIII.

Trước đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị công ty thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch; đánh giá tác động môi trường, thẩm định công nghệ. Khi doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục đầu tư.

Ngoài dự án do Công ty Asia New Generation đề xuất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ký thỏa thuận với liên danh Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam và Công cổ phần Le Delta để thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nhà máy đốt rác phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Dự án này được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư 2.286 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động, không dùng vốn ngân sách.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, công suất xử lý 800 tấn rác/ngày, công suất phát điện 20 MW. Đến giai đoạn 2 nâng công suất xử lý rác đạt 1.200 tấn/ngày, công suất phát điện đạt 30 MW.

Theo kế hoạch ban đầu dự án sẽ khởi công trong năm 2023, thời gian xây dựng khoảng 3 năm. Tuy nhiên, đến nay tiến độ bị chậm.

Về Công ty Asia New Generation, đây là doanh nghiệp khá kín tiếng. Theo lời tự giới thiệu trên website của Asia New Generation, thì công ty này được thành lập từ năm 2000 tại Đức, vào Việt Nam năm 2022 do Chủ tịch công ty, ông Willy Andreas Kirsch làm người đại diện pháp luật.