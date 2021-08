“Thành phố đáng sống” Hạ Long ngập ngụa rác thải

Sau khi trung tâm xử lý chất thải rắn Indevco ngừng tiếp nhận, xử lý rác từ ngày 1/8. Rác thải ủn ứ, chất đống khắp thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do không có chỗ đổ rác nên lượng lớn rác thải được đổ đống ngay trên vỉa hè. Nhiều đoạn đường rác chất đống 2 bên đường khiến xe cộ đi lại khó khăn. Công nhân vệ sinh thu gom rác vẫn chưa biết khi nào đống rác này mới được chuyển đi. Rác thải ùn ứ, chất đống nhiều ngay, bốc mùi hôi thối, khó chịu cho người dân xung quanh. Vỉa hè, hai bên đường ở nhiều tuyến phố trở thành điểm tập kết rác tạm thời trước khi có hướng xử lý mới từ chính quyền địa phương. Rác thải vật liệu xây dựng cũng được "tranh thủ" tập kết bừa bãi. Chỉ sau 6 ngày không có xe đến thu gom rác, nhiều núi rác đã xuất hiện tại "thành phố đáng sống" mang tên Hạ Long. Để hạn chế mùi hôi thối bốc ra từ các đống rác này, công nhân vệ sinh môi trường phải phủ tạm một lớp bạt lên trên. Sau khi được phủ bạt, rác lại tiếp tục được xếp chồng lên trên. Nhiều xe chở rác đã không còn chỗ chứa. Bãi rác này gần như che kín cổng ra vào của Công ty CP may và in 27/7 ở phường Cao Xanh. Người bán hàng rong chật vật kéo xe hàng của mình đi qua bãi rác. Rác thải chất đầy, rơi vãi ra đường. Một công nhân vệ sinh môi trường của Công ty môi trường Judenco, cho biết tình trạng rác thải ùn ứ xuất hiện hơn 3 ngày qua. Bình thường, công nhân thu gom rác từ 15h đến 18h là hết. "Hôm qua, tôi phải làm đến hơn 23h, vận chuyển 8 xe rác về điểm tập kết này. Nếu chúng tôi không dọn thì chắc chắn sau một ngày, phố phường Hạ Long ngập tràn rác" - người công nhân này nói. Đại diện UBND TP Hạ Long cho biết, chiều 5/8, tỉnh Quảng Ninh triệu tập cuộc họp để tìm cách giải phóng số rác đang ùn ứ trên.Trước đó, khoảng đầu tháng 7, Công ty Indevco có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc từ ngày 1/8 dừng tiếp nhận rác từ TP Hạ Long và TP Cẩm Phả do đơn vị vận chuyển rác chưa hoàn thành việc xây dựng hố xử lý rác theo quy định. UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành phố Uông Bí mượn tạm khu xử lý rác thải Khe Giang ở xã Thượng Yên Công để đổ rác thải cho khu vực phía tây TP Hạ Long. Tuy nhiên, nhà máy rác Khe Giang có công suất xử lý 240 tấn rác/ngày đang phải xử lý rác cho TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên nên tạm thời chưa tiếp nhận rác của TP Hạ Long. >>> Mời quý độc giả xem video: Độc đáo hoa bọc lá chuối bảo vệ môi trường. (Nguồn: VTV)

Sau khi trung tâm xử lý chất thải rắn Indevco ngừng tiếp nhận, xử lý rác từ ngày 1/8. Rác thải ủn ứ, chất đống khắp thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do không có chỗ đổ rác nên lượng lớn rác thải được đổ đống ngay trên vỉa hè. Nhiều đoạn đường rác chất đống 2 bên đường khiến xe cộ đi lại khó khăn. Công nhân vệ sinh thu gom rác vẫn chưa biết khi nào đống rác này mới được chuyển đi. Rác thải ùn ứ, chất đống nhiều ngay, bốc mùi hôi thối, khó chịu cho người dân xung quanh. Vỉa hè, hai bên đường ở nhiều tuyến phố trở thành điểm tập kết rác tạm thời trước khi có hướng xử lý mới từ chính quyền địa phương. Rác thải vật liệu xây dựng cũng được "tranh thủ" tập kết bừa bãi. Chỉ sau 6 ngày không có xe đến thu gom rác, nhiều núi rác đã xuất hiện tại "thành phố đáng sống" mang tên Hạ Long. Để hạn chế mùi hôi thối bốc ra từ các đống rác này, công nhân vệ sinh môi trường phải phủ tạm một lớp bạt lên trên. Sau khi được phủ bạt, rác lại tiếp tục được xếp chồng lên trên. Nhiều xe chở rác đã không còn chỗ chứa. Bãi rác này gần như che kín cổng ra vào của Công ty CP may và in 27/7 ở phường Cao Xanh . Người bán hàng rong chật vật kéo xe hàng của mình đi qua bãi rác. Rác thải chất đầy, rơi vãi ra đường. Một công nhân vệ sinh môi trường của Công ty môi trường Judenco, cho biết tình trạng rác thải ùn ứ xuất hiện hơn 3 ngày qua. Bình thường, công nhân thu gom rác từ 15h đến 18h là hết. "Hôm qua, tôi phải làm đến hơn 23h, vận chuyển 8 xe rác về điểm tập kết này. Nếu chúng tôi không dọn thì chắc chắn sau một ngày, phố phường Hạ Long ngập tràn rác" - người công nhân này nói. Đại diện UBND TP Hạ Long cho biết, chiều 5/8, tỉnh Quảng Ninh triệu tập cuộc họp để tìm cách giải phóng số rác đang ùn ứ trên. Trước đó, khoảng đầu tháng 7, Công ty Indevco có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc từ ngày 1/8 dừng tiếp nhận rác từ TP Hạ Long và TP Cẩm Phả do đơn vị vận chuyển rác chưa hoàn thành việc xây dựng hố xử lý rác theo quy định. UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành phố Uông Bí mượn tạm khu xử lý rác thải Khe Giang ở xã Thượng Yên Công để đổ rác thải cho khu vực phía tây TP Hạ Long. Tuy nhiên, nhà máy rác Khe Giang có công suất xử lý 240 tấn rác/ngày đang phải xử lý rác cho TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên nên tạm thời chưa tiếp nhận rác của TP Hạ Long. >>> Mời quý độc giả xem video: Độc đáo hoa bọc lá chuối bảo vệ môi trường. (Nguồn: VTV)