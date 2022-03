Lò đốt rác hàng tỷ đồng xây xong nhưng không thể hoạt động

Theo tìm hiểu, dự án Mô hình lò đốt rác cụm xã huyện Cam Lộ (đặt tại xã Cam Tuyền) được UBND huyện Cam Lộ phê duyệt vào tháng 7/2019, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 7,7 tỷ đồng đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 7 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện, các nguồn vốn hợp pháp khác và nhân dân đóng góp 700 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019–2020. Dự án này bao gồm các hạng mục chính gồm khu lò đốt rác, hạ tầng kỹ thuật điện, giao thông, bảo vệ, thu gom xử lý nước thải, đầu tư 1 thiết bị lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 1000 kg/giờ, Model CNC1000. Sau khi hoàn thiện, dự án được Hợp tác xã dịch vụ môi trường và Công trình đô thị huyện Cam Lộ tổ chức vận hành chạy thử 1 tháng (từ tháng 7-8/2021) để đánh giá chất lượng công trình, thiết bị và hiệu chuẩn. Tuy nhiên, điều đáng nói là kể từ thời điểm đó cho tới nay, dự án phải dừng hoạt động. Ông Nguyễn Tân Cương – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ cho biết, dự án được UBND huyện Cam Lộ giao cho Ban làm chủ đầu tư được khởi công vào năm 2019, đến năm 2021 hoàn thành và được bàn giao cho HTX Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị huyện Cam Lộ quản lý, sử dụng và vận hành. Để vận hành được lò đốt, mỗi năm cần ngân sách khoảng 1,4 tỷ đồng nên lò đốt tạm dừng hoạt động từ đó đến nay. Trao đổi với PV, ông Trần Hoài Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho hay, lò đốt đầu tư xây dựng nhằm phục vụ xử lý rác trên địa bàn. Khi công trình hoàn thành, đã cho chạy thử 1 tháng và đều đạt công suất theo thiết kế. Tuy nhiên, khâu vận hành đang gặp khó khăn do thiếu kinh phí duy trì, hiện huyện đang đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để vận hành trở lại. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm tiến hành kiểm tra mới đây, khu vực ô chôn lấp bãi rác huyện Cam Lộ hiện tại đã lấp đầy, rác phát sinh hàng ngày đổ xung quanh khu nhà đốt rác với lượng khá lớn và lò đốt không hoạt động. Quá trình vận hành thử còn gặp phải một số khó khăn do rác chưa được phân loại, nhiều loại rác lẫn lộn không thể đốt. Ngoài ra, do chưa có mái che khu phơi rác và khu chứa củi nên rác ướt, rất khó đốt. Một số hạng mục dự kiến đầu tư nhưng thiếu kinh phí như nhà mái che phơi rác, đầu tư ô chôn lấp mới để giảm tải cho ô chôn lấp cũ. Tại báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Cam Lộ bố trí nguồn kinh phí đầu tư thêm một số hạng mục thiết yếu. Huy động kinh phí đầu tư thêm ô chôn lấp giai đoạn 2, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp phân loại rác tại nguồn để thuận lợi hơn trong xử lý rác. Áp dụng các giải pháp đồng bộ khác để quản lý hiệu quả hơn chất thải rắn sinh hoạt của địa phương…

Theo tìm hiểu, dự án Mô hình lò đốt rác cụm xã huyện Cam Lộ (đặt tại xã Cam Tuyền) được UBND huyện Cam Lộ phê duyệt vào tháng 7/2019, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 7,7 tỷ đồng đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 7 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện, các nguồn vốn hợp pháp khác và nhân dân đóng góp 700 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019–2020. Dự án này bao gồm các hạng mục chính gồm khu lò đốt rác, hạ tầng kỹ thuật điện, giao thông, bảo vệ, thu gom xử lý nước thải, đầu tư 1 thiết bị lò đốt rác thải sinh hoạt công suất 1000 kg/giờ, Model CNC1000. Sau khi hoàn thiện, dự án được Hợp tác xã dịch vụ môi trường và Công trình đô thị huyện Cam Lộ tổ chức vận hành chạy thử 1 tháng (từ tháng 7-8/2021) để đánh giá chất lượng công trình, thiết bị và hiệu chuẩn. Tuy nhiên, điều đáng nói là kể từ thời điểm đó cho tới nay, dự án phải dừng hoạt động. Ông Nguyễn Tân Cương – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ cho biết, dự án được UBND huyện Cam Lộ giao cho Ban làm chủ đầu tư được khởi công vào năm 2019, đến năm 2021 hoàn thành và được bàn giao cho HTX Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị huyện Cam Lộ quản lý, sử dụng và vận hành. Để vận hành được lò đốt, mỗi năm cần ngân sách khoảng 1,4 tỷ đồng nên lò đốt tạm dừng hoạt động từ đó đến nay. Trao đổi với PV, ông Trần Hoài Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho hay, lò đốt đầu tư xây dựng nhằm phục vụ xử lý rác trên địa bàn. Khi công trình hoàn thành, đã cho chạy thử 1 tháng và đều đạt công suất theo thiết kế. Tuy nhiên, khâu vận hành đang gặp khó khăn do thiếu kinh phí duy trì, hiện huyện đang đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để vận hành trở lại. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm tiến hành kiểm tra mới đây, khu vực ô chôn lấp bãi rác huyện Cam Lộ hiện tại đã lấp đầy, rác phát sinh hàng ngày đổ xung quanh khu nhà đốt rác với lượng khá lớn và lò đốt không hoạt động. Quá trình vận hành thử còn gặp phải một số khó khăn do rác chưa được phân loại, nhiều loại rác lẫn lộn không thể đốt. Ngoài ra, do chưa có mái che khu phơi rác và khu chứa củi nên rác ướt, rất khó đốt. Một số hạng mục dự kiến đầu tư nhưng thiếu kinh phí như nhà mái che phơi rác, đầu tư ô chôn lấp mới để giảm tải cho ô chôn lấp cũ. Tại báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Cam Lộ bố trí nguồn kinh phí đầu tư thêm một số hạng mục thiết yếu. Huy động kinh phí đầu tư thêm ô chôn lấp giai đoạn 2, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp phân loại rác tại nguồn để thuận lợi hơn trong xử lý rác. Áp dụng các giải pháp đồng bộ khác để quản lý hiệu quả hơn chất thải rắn sinh hoạt của địa phương…