CEO Mát Xi: “Mua bảo hiểm 1 triệu USD TPCN Golean Detox vì sức khỏe NTD!”

(Kiến Thức) - “Việc mua bảo hiểm 1 triệu USD cho thực phẩm Golean Detox chỉ có một mục đích duy nhất là mang đến những giá trị thiết thực nhất để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng và đại lý bán hàng của công ty”, bà Lê Thị Hồng Nhung - CEO Công ty Mat Xi S.G chia sẻ.

Hợp đồng bảo hiểm 1 triệu USD dành cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe - trà giảm cân Golean Detox giữa Công ty Bảo hiểm Bảo Minh với Công ty Mat Xi S.G có hiệu lực từ ngày 20/11/2018. Đây là lần đầu tiên trong ngành thực phẩm chức năng có công ty đứng ra mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm trị giá cả triệu USD, chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm trước người tiêu dùng. Theo đó, công ty bảo hiểm Bảo Minh cam kết bồi thường cho bất kỳ thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với người sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox.



Bảo hiểm 1 triệu USD cho Golean Detox

Điều tra của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho thấy, 68.1% người dân ở Hà Nội sử dụng thực phẩm chức năng, gần bằng với tỉ lệ 70% tại Mỹ; và con số này là 40% với người dân ở TP HCM. Sự bùng nổ các loại thực phẩm chức năng này tạo cơ hội cho nhiều đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng có đất làm ăn. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm không được công bố theo quy định của pháp luật. Nếu người dân phát hiện vi phạm, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng nơi xảy ra vi phạm để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, mới đây, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng Công an huyện An Dương đã phát hiện và bắt giữ hàng tấn thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả. Vài tháng gần đây, nhãn hàng trà giảm cân Golean Detox của Công ty Mat Xi S.G cũng là một “nạn nhân” của vấn nạn hàng giả. Tháng 11/2018, qua đợt kiểm tra thị trường, Chi cục An toàn thực phẩm tại một số tỉnh phía Nam đã phát hiện nhiều lô hàng giả, hàng nhái sản phẩn Golean Detox được bày bán công khai trên mạng, một số đại lý và cửa hàng dược.

Chứng nhận Bảo hiểm 1 triệu USD cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox được ký kết giữa Công ty Mat Xi và Công ty Bảo Minh Bà Lê Thị Hồng Nhung, CEO Công ty Mat Xi S.G và chủ nhãn hàng Golean Detox cho biết: “Sản phẩm Golean Detox bị làm giả, làm nhái khiến không chỉ công ty Mat Xi S.G bị thiệt hại nghiêm trọng, mà cả khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng Việt và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng, Công ty đã quyết định mua gói bảo hiểm 1 triệu USD cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox”.

CEO Công ty Mat Xi S.G cũng bày tỏ, niềm tin là thứ quý giá nhất, đặc biệt bạn đang bán gì đó cho người tiêu dùng. “Hôm nay, chúng tôi có thể bán cho người tiêu dùng được 1-2 sản phẩm không chất lượng, nhưng hôm sau chưa chắc chúng tôi tiếp tục bán được hàng. Người tiêu dùng sẽ không bao giờ tìm đến Golean Detox lần nữa. Có nhiều cách để cạnh tranh công bằng trên thị trường và cách mà chúng tôi lựa chọn là chất lượng sản phẩm sẽ lên tiếng, thay vì những lời nói hão huyền”, bà Lê Thị Hồng Nhung nhấn mạnh.

Golean Detox: 100% thảo dược từ thiên nhiên!

Go Lean Detox là sản phẩm đầu tiên của công ty Mat Xi S.G được nhượng quyền từ Golean Detox Enterprise – Malaysia với công thức giảm cân đột phá, an toàn, không tác dụng phụ; được chiết xuất từ 100% thành phần từ thiên nhiên, từ 11 loại thảo mộc bao gồm: giảo cổ lam, quyết minh tử, linh chi vàng, lá sen, trà xanh, tinh bưởi, khổ qua, sâm đất, chè vằng, hà thủ ô và tinh nghệ.

Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe Golean Detox Theo Đông y, giảo cổ lam chứa Saponin tăng miễn dịch, bảo vệ gan, chống béo phì. Quyết minh tử chứa antraglucozid thanh lọc, giải nhiệt đường ruột. Linh chi vàng chứa Ling Zhi-8 protein giảm mỡ máu, tăng thải độc gan, làm sạch ruột. Lá sen chứa nuciferine săn chắc cơ thể, tăng bài tiết mỡ thừa. Trà xanh chứa catechin ngăn tích tụ mỡ, giảm cholesterol. Tinh bưởi chứa các protit đốt nóng và tiêu trừ mô mỡ, tăng hoạt động của enzyme lipase. Khổ qua chứa Charantin thanh giải thử nhiệt, minh mục giải độc. Sâm đất chứa alcaloid mát gan, giải độc, tăng chức năng hệ bài tiết. Chè vằng chứa flavonoid giúp lợi sữa, giảm mỡ bụng. Hà thủ ô hứa progesteron đều hòa thần kinh, bổ tim, kích thích tiêu hóa. Tinh nghệ chứa curcumin tốt cho gan, chống viêm, phòng ung thư, đẹp da.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox đạt giải Top 10 Thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng – dịch vụ tin dùng năm 2017. Giải thưởng do Viện khảo sát và đánh giá chỉ số cạnh tranh cùng Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm vinh danh những thương hiệu phát triển có sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất trong các lĩnh vực được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn, khẳng định giá trị vị thế của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.