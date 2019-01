Loạt sao Việt bị trộm đột nhập, vô tình lộ cơ ngơi cực "khủng"

1. Minh Hằng

Nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng sinh sống tại căn biệt thự riêng tại đường Bùi Tá Hán, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Nữ ca sĩ và gia đình chuyển về ngôi biệt thự này từ năm 2012. Toàn bộ kiến trúc, nội thất trong nhà được cô và em trai lên ý tưởng và nhờ kiến trúc sư thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Tháng 12/2015 Minh Hằng đã bị trộm đột nhập vào nhà và lấy trộm rất nhiều tài sản có giá trị. Theo khai báo của người nhà ca sĩ, tổng tài sản bị mất khoảng 1,6 tỉ đồng. Chiếc két sắt để tại phòng ngủ, trong có để nhiều tài sản có giá trị đã bị trộm cạy bung nằm lăn lóc giữa nhà. Vụ việc lập tức được người nhà ca sĩ Minh Hằng trình báo đến Công an phường An Phú, quận 2. Tài sản bị mất trộm, gồm: 1 giỏ xách trị giá 30.000 USD, 1 đồng hồ đeo tay có giá trị 25.000 USD, 1 nhẫn có đính kim cương và 400 triệu đồng tiền mặt. 2. Đăng Khôi

Nhiều năm qua, nam ca sĩ cùng gia đình nhỏ của mình ở tại một biệt thự ở trung tâm quận 7, TP. HCM. Căn biệt thự cao 3 tầng, được bao phủ bởi lớp sơn màu trắng chủ đạo kết hợp với các chi tiết màu vàng sang trọng, ấm cùng. Bên trong biệt thự có rất nhiều phòng ốc phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Giữa tháng 2/2016, nam ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ thông tin gia đình anh bị trộm "ghé thăm" vào ngày Tết và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Nam ca sĩ cho biết: "Chỉ hơn 2 tiếng rời khỏi nhà, từ 17h30 đến 20h trở về thì nhà tôi đã mất sạch tài sản lớn, mặc dù ngay trước cổng nhà có chốt an ninh bảo vệ của khu vực. Và trong 3 ngày (28, 29, mùng 1 Tết) quanh khu tôi ở Quận 7 có 3 nhà đều bị trộm". Đăng Khôi và vợ đã xem lại camera ghi hình thì thấy trộm vào nhà như chốn không người, bình tĩnh phá các lớp bảo vệ, lục tung nhà, tìm tài sản và đục két sắt... Toàn bộ số tiền mà ca sĩ Đăng Khôi đang chuẩn bị chữa bệnh cho mẹ ngay sau Tết cùng tài sản trị giá lên tới 800 triệu đồng đã mất sạch. 3. Mỹ Linh

Ngôi nhà theo kiểu resort hiện đại của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh nằm ở Sóc Sơn, Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế bởi một KTS trẻ và cũng là bạn của Mỹ Linh và Anh Quân - KTS Nguyễn Chiến Phong.Ngôi nhà của Mỹ Linh vừa thân thiện với thiên nhiên, vừa ấm cúng, thoải mái và tiện nghi đối với nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Tối ngày 5 tháng 9 năm 2015, hai tên "đạo chích" đã đột nhập vào nhà ca sỹ Mỹ Linh vì tối hôm đó trời mưa nên gia đình chị đã nhốt chó và tắt hệ thống camera báo động. Đầu tiên, hai tên trộm lên tầng 2 lấy 1 máy tính xách tay, 200.000 đồng trong phòng thờ, 1 dây chuyền vàng và 1 đôi hoa tai mỹ ký trong phòng ngủ. Lúc quay xuống tầng 1, chúng phát hiện 1 chiếc máy tính xách tay để trong túi nên lấy luôn. Trong lúc quay lên trên để lục túi xách lấy được 62 USD thì lúc này vợ chồng nữ ca sĩ trở về, phát hiện ra người lạ trong nhà. Cùng ngày, gia đình bị hại đã trình báo cơ quan công an. Sau khi rà soát, Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ 2 nghi phạm ngay trong ngày. 4. Kim Tử Long

Căn biệt thự của nghệ sĩ Kim Tử Long nằm trong khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Năm 2016, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm tài sản có giá trị lớn tại đây. Theo đó, lúc 19h30 ngày 12/7, nghệ sĩ Kim Tử Long cùng gia đình rời căn biệt thự tại huyện Bình Chánh để đi ăn tối. Khoảng 21h30 cùng ngày, anh cùng gia đình trở về. Khi cánh cửa căn biệt thự vừa hé mở, anh phát hiện chiếc két sắt đã bị đục phá hoàn toàn. Số tiền, vàng, ngoại tệ trong két sắt trị giá hàng tỷ đồng đã không cánh mà bay. Xung quanh căn biệt thự của gia đình Kim Tử Long khá thưa thớt. Các nhà hàng xóm sống cách xa vì thế có lẽ đây là sơ hở cho phường trộm cắp.

