CEO Khôi Nguyễn tuyên bố 4 kiểu chết startup... WEFIT “toi” dạng nào?

Mới đây, thông tin công ty cổ phần công nghệ Onaclover - WeWow chủ quản của nền tảng WEFIT đã tuyên bố phá sản từ 8h ngày 11/5 trong một thông báo gửi tới các khách hàng đã khiến dư luận xôn xao.



Trên trang wewow.vn, công ty thông báo WeWow đã nộp đơn xin phá sản từ 29/4. Các chủ nợ, cổ đông, tổ chức và cá nhân liên quan có thể liên hệ với TAND TP Hà Nội để giải quyết vấn đề liên quan quyền lợi của họ.

Về các gói dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng đã đăng kí trước đó, phía Wewow cũng đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để có được một phương án giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ dù cho WeWow không hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi phá sản, WeWow là công ty chủ quản của startup WEFIT, đồng thời cung cấp các dịch vụ như WEFIT/WEFIT, POINT/WEFIT, PAGO/WEJOY. Theo thông báo, tình hình dịch bệnh đã khiến công ty không thể tiếp tục duy trì tình hình tài chính ổn định.

Khôi Nguyễn, nhà sáng lập và cựu CEO của WEFIT.

WEFIT được Khôi Nguyễn thành lập vào tháng 9/2016, với mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành Fitness Việt Nam. WEFIT kết nối giữa các phòng tập gym, các phòng tập thể thao, spa với khách hàng.

Đầu năm 2019, WEFIT (với tên công ty đăng ký là CTCP Công nghệ Onaclover) công bố gọi vốn thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital. Tháng 7/2019, vốn đăng ký của Onaclover tăng từ 1,66 tỷ đồng tăng lên 27,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 26 tỷ đồng là vốn đầu tư nước ngoài từ WeLife Holding PTE.LTD của Singapore, chiếm 94% cổ phần.

Đầu tháng 2/2020, Khôi Nguyễn rời ghế CEO, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Đăng lên thay. Trước khi dừng hoạt động công ty đã có mạng lưới hoạt động ở hơn 1.000 địa điểm tại Hà Nội và TP HCM.

Khôi Nguyễn tại lễ vinh danh 30 Under 30 của Forbes. Ảnh: Theleader.

Về nhà sáng lập WEFIT Khôi Nguyễn, anh từng lọt vào top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2017; top 3 CEO tiềm năng năm 2016 tại chương trình Startup FESTIVAL do VTV tổ chức; top 16 gương mặt trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 và từng vào danh sách "30 under 30 Việt Nam" do FORBES bình chọn.

Đặc biệt là việc Khôi Nguyễn từng tuyên bố về 4 kiểu “chết” khi khởi nghiệp thuở còn thơ ngây từng gây sự bàn tán trong dư luận.

Theo đó, 4 kiểu “chết” lần lượt là: Một: “Chết vì làm ra sản phẩm không ai dùng”. Bài học rút ra ở tư thế chết này là: “Trước khi bắt tay làm gì phải đặt câu hỏi: Nếu ý tưởng này thực sự hay, tại sao chưa ai làm? Hoặc nếu đã có ai làm rồi, thì mình có gì khác biệt so với họ”.

Hai là: “Đặt mục tiêu phải làm thứ gì đó thật cool và hoàn hảo, đến khi ra được sản phẩm thì hết sạch tiền”. Bài học rút ra: “Đừng chỉ ngồi và nghĩ ra ý tưởng, phải có sản phẩm để đưa ra được thị trường để test tính khả thi và xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường đến đâu”.

Thứ 3 là: “Chết vì nhiều người dùng, nhưng không convert được ra doanh số”.

Thứ 4 là: “Chết vì có tiền”.

Trong đó, kiểu "chết vì có tiền" chính là tư thế “chết” của WEFIT khi gọi được vốn và dòng tiền vượt quá khả năng quản trị tài chính của team sáng lập.