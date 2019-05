CBNV TNG Holdings Vietnam gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao

Chương trình gây quỹ xây dựng trường Tiểu học Tồm Làm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 23 năm phát triển của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam. Từ một công ty chuyên sản xuất giày thể thao – Công ty CP Giày Nam Thắng, sau 23 năm hoạt động, công ty đã vươn lên lớn mạnh thành một tập đoàn đa ngành. Ngoài việc phát triển kinh doanh, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn dành nhiều sự quan tâm đến các hoạt động xã hội, đến những địa chỉ còn khó khăn và xác định đây là công tác thường niên, là trách nhiệm với cộng đồng.

Được biết, Tồm Làm là một trong số 13 điểm trường thuộc thôn xa nhất của xã Bành Trạch (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Các em học sinh ở đây còn rất nhiều khó khăn. 20 em học sinh tiểu học và 8 em mầm non đang theo học tại đây trong các lớp học tạm được dựng bằng gỗ xiêu vẹo.

Nhằm chung tay kết nối ước mơ đến trường cho các em nhỏ ở thôn Tồm Làm , CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi gây quỹ xây dựng cho các em một ngôi trường mới. Rất nhiều các hoạt động đã được CBNV Tập đoàn tổ chức để gây quỹ xây dựng trường Tiểu học Tồm Làm như đặt hòm quyên góp, tổ chức giải chạy “Vì ước mơ”, tổ chức hội chợ nội bộ;…

Tổng số tiền do các CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam quyên góp được là 750 triệu đồng. Với số tiền này, các em sẽ có một ngôi trường mới khang trang, có bếp ăn, khu nhà vệ sinh,… Hy vọng, với tấm lòng của các CBNV ở Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, vào năm học mới, các em nhỏ ở Tồm Làm sẽ được học trong ngôi trường mới, giúp các em nuôi tiếp ước mơ với con chữ.

Một số hoạt động gây quỹ do CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam tổ chức:

Tổ chức bán hàng gây quỹ

Tổ chức giải chạy “Vì ước mơ”

Đặt hòm quyên góp

Thông tin thêm về thôn Tồm Làm, xã Bành Trạch (Ba Bể, Bắc Kạn)

Xã Bành Trạch (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) là một xã đặc biệt khó khăn với 80% dân số là người dân tộc Dao. Nằm cách trung tâm huyện Ba Bể khoảng 28 km đường rừng, cuộc sống của người dân nơi đây dường như tách biệt hẳn. Họ sống dựa hoàn toàn vào nông nghiệp thô sơ, lạc hậu. Vì vậy, cơ sở vật chất cho giáo dục vẫn còn có nhiều hạn chế.

Tồm Làm là thôn xa nhất của xã Bành Trạch (Ba Bể), giáp ranh với thôn Nà Bản của xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Nằm lọt thỏm giữa thung lũng, điểm trường Tổm Làm là điểm trường tạm trong số 13 điểm trường gặp nhiều khó khăn của xã Bành Trạch. Thế nhưng, khi đến đây mới thấy sự quyết tâm, lòng ham học của các em lớn đến nhường nào.

Lớp học xiêu vẹo của các em nhỏ ở Tồm Làm.

Điểm trường Tồm Làm có 20 em học sinh tiểu học và 8 em mầm non đang theo học. Lớp mầm non được ưu tiên học ở ngôi nhà kiên cố. Còn các em tiểu học phải chia làm 2 ca học trong 4 lớp học tạm đã xiêu vẹo theo chiều gió. Những ngày mưa bão hay gió rét, gió rít tứ bề khiến các em co ro trong manh áo sờn. Để đến trường, hàng ngày, các em phải thức dậy từ sáng sớm, băng hàng chục cây số đường rừng.