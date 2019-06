Cặp me giá 10 tỷ ở miền Tây có gì lạ?

Cặp me này cũng được xác lập Kỷ lục Việt Nam "Cặp me kiểng cổ nhất" vào năm 2013. Cặp me này được anh Lộc mua năm 1993 ở Tiền Giang với giá khoảng 40 triệu đồng. Sau gần 26 năm chăm sóc, hiện 2 cây đều đạt chiều cao khoảng 6 m, bề hoành gốc 1,4 m và đường kinh tán lớn nhất khoảng 3 m. Gốc cây me kỷ lục. 2 cây me kiểng cổ của anh Lộc có gốc to và dáng rất đẹp. Theo anh Lộc, cái hay của cặp me này là tuy anh mua của 2 chủ khác nhau nhưng tuổi cây và tuổi kiểng tương đương nhau lại cùng một nghệ nhân sửa từ đầu nên dáng khá giống nhau. Cặp me này hiện có tuổi cây khoảng 156 năm và hơn 100 tuổi kiểng, có giá trị khoảng 10 tỉ đồng. Anh Lộc rất quý và chăm sóc chu đáo nên cây luôn xanh tốt. Cặp me của anh Lộc được xác lập Kỷ lục Việt Nam "Cặp me kiểng cổ nhất" vào ngày 21/9/2013.

