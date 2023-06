Cận cảnh chợ 18 tỷ bỏ hoang, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ

Văn phòng UBND TP Hà Nội mới có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sĩ Thanh về việc kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin: “Hà Nội: Dự án chợ dân sinh 18 tỷ, xây xong bỏ hoang suốt 6 năm”. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25/6/2023, thực hiện thông tin trả lời báo chí theo quy định. Theo tìm hiểu của PV, chợ Phú Đô là dự án mở rộng chợ dân sinh tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ( TP Hà Nội), được khởi công xây dựng từ cuối năm 2016, sau 10 tháng dự án này cơ bản hoàn thành. Dự án chợ Phú Đô do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm đại diện chủ đầu tư. Tổng kinh phí xây dựng chợ là 18 tỷ đồng tiền ngân sách. Sau khi hoàn thành, đến nay chợ Phú Đô 18 tỷ dường như bị bỏ hoang, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Bên trong chợ Phú Đô xây mới 18 tỷ đồng nhếch nhác, bẩn thỉu. Nhiều ki-ốt, gian hàng trở thành nơi tập kết ngập rác thải. Đủ thứ rác thải chất ngập bên trong ki-ốt chợ. Một số trang thiết bị, máy móc tại ki-ốt bên trong chợ cũng đang dần bị xuống cấp. Chợ mới Phú Đô chưa được đưa vào sử dụng, nhưng các thiết bị điện được lắp đặt ở đây vẫn “nhảy số”? Do chưa đưa vào khai thác, sử dụng nên chợ Phú Đô còn được người dân tận dụng thành nơi tập kết xe chở vật liệu xây dựng, đem theo đất cát nhếch nhác trong khuôn viên chợ. Xe được đỗ thành hàng ngay bên trong các ki-ốt chợ. Nơi đây còn biến thành chỗ tá túc của người vô gia cư. Chị Hoa - một tiểu thương kinh doanh hoa quả ở chợ địa phương gần đó thắc mắc việc, không rõ lý do vì sao chợ Phú Đô đã làm xong nhưng chưa cho tiểu thương vào buôn bán? Trả lời báo chí, ông Lê Văn Chư - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết, chợ dân sinh Phú Đô chậm đưa vào sử dụng là vướng mắc về cơ chế. Cụ thể, chợ dân sinh Phú Đô được UBND quận quyết định đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Nhưng theo quy định hiện hành, chợ dân sinh Phú Đô phải sử dụng nguồn vốn ngoài Nhà nước nên gây ra một số vướng mắc, dẫn đến việc chậm tiến độ, chậm đưa chợ vào sử dụng. UBND phường Phú Đô cũng mong muốn sớm được bàn giao chợ để người dân sử dụng. Tránh tình trạng các tiểu thương buôn bán dưới lòng đường, bán tại nhà gần chợ tạm gây ảnh hưởng tới văn minh đô thị và vệ sinh môi trường. Nhằm tìm hiểu đa chiều, khách quan các thông tin liên quan, PV Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với ông Phùng Ngọc Sơn - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, nhưng vị này đã từ chối trả lời.

