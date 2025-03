Vân Hugo quyến rũ sau sinh, lộ hình xăm “khủng”

MC Vân Hugo sinh năm 1985, sở hữu chiều cao không nổi bật nhưng vóc dáng cân đối, gợi cảm. Vòng một căng đầy giúp Vân Hugo mặc gì cũng hút mắt. Năm 2017, nữ MC thừa nhận đã nâng ngực được hơn 1 năm. Vân Hugo sở hữu hình xăm "khủng" ở lưng. Đó là hình xăm đôi cánh thiên thần.Hình xăm của Vân Hugo lộ ra khi nữ MC mặc váy áo hở lưng trần. Hình xăm đôi cánh thiên thần của Vân Hugo được nối với nhau bằng dòng chữ tiếng Anh "Born to be free" (tạm dịch - Sinh ra trong tự do). Vân Hugo còn sở hữu hình xăm viên kim cương ở ngực và cổ tay. Bà mẹ hai con từng bày tỏ về việc xăm mình: "Xăm bây giờ không còn là sở thích, trào lưu hay để chứng tỏ bản thân nữa, mà thực sự là một nghệ thuật". Nữ diễn viên phim Nhật ký Vàng Anh từng nhiều năm làm mẹ đơn thân trước khi tái hôn với doanh nhân Đặng Cường. Theo VTV, Thanh Vân Hugo tốt nghiệp loại khá Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại xuất sắc khi học thạc sĩ tại Thụy Sĩ Biệt danh Vân Hugo xuất phát từ việc người đẹp làm MC trò chơi thiếu nhi tương tác qua điện thoại Vui cùng Hugo năm 2004. Ngoài Vui cùng Hugo, Vân Hugo còn dẫn chương trình Chúc bé ngủ ngon, Tình yêu của tôi, Chinh phục, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng, Vợ chồng son quân đội. Vân Hugo còn đóng phim. Cô từng tham gia phim Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo, mù tạt và em. Xem video "Khoảnh khắc nhí nhảnh của MC Vân Hugo". Nguồn FB Vân Hugo

