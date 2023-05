Hình ảnh nhà cửa lấn chiếm đất chùa cổ cả thập kỷ ở Hà Nội

Chùa Linh Thông là một ngôi chùa cổ, nằm trên đường Quang Tiến, tổ dân phố An Thái, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm trước, hai bên Tam quan chùa Linh Thông phát sinh tình trạng một số hộ dựng nhà ở, lều lán, kinh doanh không phép. Sau nhiều lần UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) vào cuộc, xử lý, đa số các công trình đã bị giải tỏa. Tuy nhiên, một số căn nhà vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí người dân cho biết những căn nhà này còn được “hợp thức hóa” cấp GCNQSDĐ, mua đi bán lại và sử dụng ổn định cho đến nay. “Năm 2006, trước khi khởi công xây dựng Tam quan chùa, có 5 hộ dân đã lấn chiếm và sử dụng đất chùa. Trụ trì chùa, Ban lễ hội, vãi chưởng của tất cả các thôn, các cụ 2 giới cùng xây dựng đã làm đơn kiến nghị với tất cả các cơ quan chức năng. Sau đó, các hộ dân lấn chiếm đất chùa đã bị cưỡng chế phá dỡ, riêng có hộ gia đình bà Đỗ Thị Hiền cố tình tái lấn chiếm”, Trụ trì chùa Linh Thông Thích Diệu Phúc thông tin. Sau khi người dân, Trụ trì chùa Linh Thông tiếp tục phản ánh, đến ngày 5/9/2007, UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) có thông báo số 289/TB về giải quyết đất đai tại chùa Linh Thông. Chính quyền địa phương đã yêu cầu bà Hiền trả lại một phần đất để xây dựng tam quan chùa Thông, chỉ được phép khôi phục lại nhà cấp 4 cũ trên diện tích khoảng 25m2. Bên cạnh đó, từ 2008 - 2009 đến nay, chính quyền Đại Mỗ tổ chức giao đất giãn dân, đấu thầu nhiều lần và không xem xét giao đất giãn dân cho hộ gia đình bà Hiền theo đúng quy định. Khi đó, gia đình bà Hiền phải hoàn trả lại đất cho chùa Linh Thông. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm trôi qua, hộ bà Hiền không di chuyển đi mà còn xây dựng nhà kiên cố hơn. Thậm chí hộ gia đình này còn có dấu hiệu mở rộng diện tích đất lấn chiếm khuôn viên chùa Linh Thông khiến người dân địa phương, cùng các phật tử vô cùng bức xúc. Liên quan đến sự việc, ngày 24/5 trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ, cho biết ngày 18/4/2023, phường đã có báo cáo gửi Thanh tra Bộ Xây dựng, Ban tiếp Công dân thành phố Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm, Ban tiếp Công dân quận Nam Từ Liêm, Thanh tra quận Nam Từ Liêm. Trong báo cáo, UBND phường Đại Mỗ khẳng định: "UBND xã Đại Mỗ trước đây và UBND phường Đại Mỗ hiện nay không xác nhận bất cứ hồ sơ liên quan gì đến việc sử dụng đất của các hộ tại khu vực chùa Linh Thông. Đặc biệt là phần đất của gia đình bà Đỗ Thị Hiền". Đối chiếu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, UBND phường Đại Mỗ kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho gia đình bà Hiền sử dụng và giữ nguyên hiện trạng đến khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án. Trước thực trạng nhà cửa lấn chiếm đất chùa Linh Thông đã khiến chùa không thể khép kín tường bao, Tam quan bao quanh dẫn đến nhiều vụ trộm cắp, buộc nhà chùa cùng nhân dân phải quây tôn cổng phụ, dựng hàng rào ngăn cách như một "lô cốt" nhưng cũng không đảm bảo an toàn. Cận cảnh một cổng phụ của nhà chùa được bịt kín bằng tôn để tránh các đối tượng xấu đột nhập trộm cắp, nhưng không ăn thua. Người dân địa phương cùng các phật tử chùa Linh Thông mong muốn các cơ quan chức năng Hà Nội xử lý dứt điểm việc đất chùa bị lấn chiếm để trả lại cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự cho nhà chùa.

Chùa Linh Thông là một ngôi chùa cổ, nằm trên đường Quang Tiến, tổ dân phố An Thái, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm trước, hai bên Tam quan chùa Linh Thông phát sinh tình trạng một số hộ dựng nhà ở, lều lán, kinh doanh không phép. Sau nhiều lần UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) vào cuộc, xử lý, đa số các công trình đã bị giải tỏa. Tuy nhiên, một số căn nhà vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí người dân cho biết những căn nhà này còn được “hợp thức hóa” cấp GCNQSDĐ, mua đi bán lại và sử dụng ổn định cho đến nay. “Năm 2006, trước khi khởi công xây dựng Tam quan chùa, có 5 hộ dân đã lấn chiếm và sử dụng đất chùa. Trụ trì chùa, Ban lễ hội, vãi chưởng của tất cả các thôn, các cụ 2 giới cùng xây dựng đã làm đơn kiến nghị với tất cả các cơ quan chức năng. Sau đó, các hộ dân lấn chiếm đất chùa đã bị cưỡng chế phá dỡ, riêng có hộ gia đình bà Đỗ Thị Hiền cố tình tái lấn chiếm”, Trụ trì chùa Linh Thông Thích Diệu Phúc thông tin. Sau khi người dân, Trụ trì chùa Linh Thông tiếp tục phản ánh, đến ngày 5/9/2007, UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) có thông báo số 289/TB về giải quyết đất đai tại chùa Linh Thông. Chính quyền địa phương đã yêu cầu bà Hiền trả lại một phần đất để xây dựng tam quan chùa Thông, chỉ được phép khôi phục lại nhà cấp 4 cũ trên diện tích khoảng 25m2. Bên cạnh đó, từ 2008 - 2009 đến nay, chính quyền Đại Mỗ tổ chức giao đất giãn dân, đấu thầu nhiều lần và không xem xét giao đất giãn dân cho hộ gia đình bà Hiền theo đúng quy định. Khi đó, gia đình bà Hiền phải hoàn trả lại đất cho chùa Linh Thông. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm trôi qua, hộ bà Hiền không di chuyển đi mà còn xây dựng nhà kiên cố hơn. Thậm chí hộ gia đình này còn có dấu hiệu mở rộng diện tích đất lấn chiếm khuôn viên chùa Linh Thông khiến người dân địa phương, cùng các phật tử vô cùng bức xúc. Liên quan đến sự việc, ngày 24/5 trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ, cho biết ngày 18/4/2023, phường đã có báo cáo gửi Thanh tra Bộ Xây dựng, Ban tiếp Công dân thành phố Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm, Ban tiếp Công dân quận Nam Từ Liêm, Thanh tra quận Nam Từ Liêm. Trong báo cáo, UBND phường Đại Mỗ khẳng định: "UBND xã Đại Mỗ trước đây và UBND phường Đại Mỗ hiện nay không xác nhận bất cứ hồ sơ liên quan gì đến việc sử dụng đất của các hộ tại khu vực chùa Linh Thông. Đặc biệt là phần đất của gia đình bà Đỗ Thị Hiền". Đối chiếu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, UBND phường Đại Mỗ kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho gia đình bà Hiền sử dụng và giữ nguyên hiện trạng đến khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án. Trước thực trạng nhà cửa lấn chiếm đất chùa Linh Thông đã khiến chùa không thể khép kín tường bao, Tam quan bao quanh dẫn đến nhiều vụ trộm cắp, buộc nhà chùa cùng nhân dân phải quây tôn cổng phụ, dựng hàng rào ngăn cách như một "lô cốt" nhưng cũng không đảm bảo an toàn. Cận cảnh một cổng phụ của nhà chùa được bịt kín bằng tôn để tránh các đối tượng xấu đột nhập trộm cắp, nhưng không ăn thua. Người dân địa phương cùng các phật tử chùa Linh Thông mong muốn các cơ quan chức năng Hà Nội xử lý dứt điểm việc đất chùa bị lấn chiếm để trả lại cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự cho nhà chùa.