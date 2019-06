Cà phê Trung Nguyên lợi nhuận giảm 50%, chuỗi nhà hàng lẹt đẹt liên quan vụ ly hôn?

(Kiến Thức) - Trung Nguyên ghi nhận gần 347 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 50% so với năm 2017 là 681 tỷ đồng. Chuỗi nhà hàng cà phê Trung Nguyên cũng “lẹt đẹt” so với các ông lớn HighLands, Starbucks, Coffee House, Phúc Long. Nguyên do là gì?