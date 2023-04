BV Quốc tế Thái Nguyên làm ăn sao trước khi bị phạt và truy thu thuế hơn 1,5 tỷ?

Dư luận đang quan tâm đến thông tin báo chí nêu việc, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã Ck: TNH) vừa bị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 249 triệu đồng. Ngoài ra, TNH còn bị truy thu 1,14 tỷ đồng tiền thuế và gần 154 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Như vậy, tổng số tiền TNH phải nộp hơn 1,5 tỷ đồng.



Sở dĩ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bị phạt và truy thu thuế vì đã có hành vi khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế; không nộp phụ lục giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm 2022, doanh thu của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt 463 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đi vào hoạt động từ năm 2012, là hệ thống bệnh viện ngoài công lập, gồm 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên (xóm Chùa, xã Nam Tiến, TP Phổ Yên, Thái Nguyên).

Đến tháng 1/2021, cổ phiếu TNH mới chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE), vốn điều lệ hiện đạt 415 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là ông Hoàng Tuyên; Còn Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là ông Lê Xuân Tân.

Tháng 10/2021, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên công bố đầu tư xây dựng hai bệnh viện mới (Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư là 165 tỷ đồng, trong đó vốn sở hữu là 115,5 tỷ đồng, TNH chiếm 84,9% cổ phần; Bệnh viện Phụ Sản TNH Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư 330 tỷ đồng, trong đó vốn sở hữu là 231 tỷ đồng, TNH chiếm 79,7% cổ phần).

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, doanh thu của TNH đạt 463 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 12% và giảm 1% so với cùng kỳ. Theo TNH, việc lợi nhuận giảm nhẹ so với năm trước chủ yếu do lạm phát toàn cầu dẫn đến giá thuốc và vật tư y tế tăng.

Ngày 21/4 tới đây, TNH sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%, giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu mới dự kiến phát hành là hơn 41 triệu đơn vị.